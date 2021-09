Pampita reveló si se sometería a una cirugía de busto cuando deje de amamantar

Gestar a un bebé conlleva muchos cambios físicos en la mujer y Pampita se refirió a la transformación integral que sufrió su cuerpo tras el nacimiento de su hija con Roberto García Moritán, Ana, y reveló si le gustaría someterse a una operación para cambiar su aspecto.



En su programa de Net TV, " Pampita Online", la jurado de "ShowMatch: La Academia" aseguró que ella prefiere tener poco busto, a diferencia de como se encuentra ahora que está amamantando a su bebé de dos meses.



La afirmación de Ardohain le dio el pie a Pablo Muney, panelista del ciclo, a que le hiciera una curiosa pregunta. “Viste que las mujeres cuando tienen hijos se ven más pechugonas”, comenzó el comunicador, a lo que la conductora contestó: “Decímelo a mí, mirá cómo ando esta semana”. Entonces, Muney quiso saber si le gustaría someterse a una operación para agrandarse el pecho tras dejar de amamantar a su beba.



“Y no sé si a Robert le gusta. . . No, no, a mí los escotes me gustan con un poquito menos. Pero mientras tanto alguna fotito hay que hacer, hay que aprovechar”, expresó.

Fuente: Diario Show