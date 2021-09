Flor de la V deberá operarse de urgencia en los próximos días: los motivos

Después de que Karina Mazzocco reflexionara acerca de la importancia de los controles médicos a tiempo, Flor de la V le contó a sus compañeros del programa televisivo “A la tarde” que deberá operarse de urgencia en los próximos días. Luego ahondó en los motivos y se refirió a que los estudios son demasiado importantes para detectar a tiempo cualquier inconveniente de salud.En este sentido, Flor de la V dijo: "El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas"."Quizás hay muchas mujeres que están atravesando esta situación, no se controlan, creen que ya está y la verdad es que es muy peligroso. Por eso está bueno el mensaje de controlarse. Y si tenés las lolas echas por favor contrólate, porque es muy peligroso que ese líquido ande suelto por el cuerpo", explicó Flor de la V y ahondó un poco más en el problema que la llevará al quirófano en los próximos días.