Marianela Mirra: “Publico lo que se me da gana y subir fotos en c... me encanta”

Desde su cuenta de Instagram, Marianella Mirra (37) muestra su vida cotidiana que pareciera ser más bien tranquila. Sin embargo, una serie de historias que publicó bastaron para que se conociera su enojo y que a pesar de no haber transcendido el motivo que desató su ira, deja entrever que recibió críticas por sus sensuales posteos.“Me encanta subir lo que se me da la gana, para eso tengo un perfil. No pierdo el tiempo en leer portales, no tengo contacto con ninguno. Buen martes”, comienza la publicación que realizó desde su red social. “Subir fotos en xulo me encanta, me divierte y me la banco”, añadió.“No vivo en Bs As, no soy abogada ni prostituta. Es más, no soy nada. Lo que ves es lo que hay y voy a ser siempre así. No busco votos, si les aburre no me sigan”, escribió y agregó: “A mi no me interesa caerle bien a nadie. Salgo del gym, si me pinta foto en bola, así será”.“No te dan oportunidad de nada en este provincia de m. . . y quieren opinar de mi cu. . . . ¿Cómo no revientan?”, cerró.Mirra tuvo un salto en su popularidad a partir de su participación en “Gran Hermano 4″, emitido por Telefé en 2007. Es que la exhermanita no fue una más del montón debido a las estrategias que eligió para el juego, las cuales fueron duramente criticadas por el público.Después del reality, Mirra fue el foco de atención por ser protagonista de varias polémicas, entre ellas su ida y vuelta de mensajes de textos con el periodista Jorge Rial, quien en ese momento se encontraba en pareja con la modelo cordobesa, Mariana “Loly” Antoniale. Aunque hoy Mirra elige un perfil más bajo, no se libra de los escándalos.