Los Lirios celebraron 37 años de música en Elonce TV y anticiparon su show

Historia

Los Lirios tocarán este domingo en el Anfiteatro de Juan de Garay, en Santa Fe. En un concierto de más de dos horas, celebrarán los 37 años de trayectoria del grupo en la música tropical.“Tito” Penessi y German Sosa, integrantes de la banda, dialogaron cony brindaron detalles de lo que será el recital: “haremos un repaso de nuestra historia, con invitados sorpresas y de lujo que nos han acompañado en las diferentes etapas de la banda”, expresó “Tito”.Las entradas para el show se pueden conseguir en el Teatro Municipal de Santa Fe o a través de las redes sociales de Fernando Palavecino Producciones o de Los Lirios.Al ser consultado sobre el reconocimiento que tienen en diversos puntos del país y en la capital entrerriana, comentó que “creo que es el resultado de muchos años. A Paraná fuimos desde el año en que nos formamos como banda. Afortunadamente, siempre tuvimos temas que fueron un éxito y eso ayudó a que la gente nos conociera y nos apoyara tanto”.Por su parte, German contó que desde chico se crio escuchando cumbia santafesina. “Cuando me enteré de la desvinculación del anterior cantante, me ofrecí para formar parte del grupo. Ya había cantado con tito cuando vino a mi ciudad en San Genera y creo que eso me ayudó”.En octubre de 1984 en Las Parejas, el actual líder del grupo, el acordeonista Roberto “Tito” Pennesi, fundó Los Lirios junto a Fernando Flick en bajo, Ismael Calderón en timbales, Sergio “Panchito” López en voz. En la actualidad, llevan 36 producciones discográficas editadas, conquistando al público con hits como “La Loretana”, “La Bailadora”, “Señora Cumbia”, “A decir que”, “Paloma”, “Salsipuede”, “El Hombre del Acordeón”, entre otros. Ocho de sus álbumes fueron Disco de Oro y uno de Platino; y en 2016 y 2018, recibieron nominaciones a los premios Carlos Gardel como Mejor Álbum de Grupo Tropical. La formación actual reúne Germán Sosa en voz, Franco Pennesi en sintetizador y coro, Martín Tano en piano y guitarra, Franco Molina en güiro y coro, Cristian Rango en bajo y coro, Mauricio Loconga Martínez en tumbadoras, Lisandro Robles en timbales y Tito Pennesi en acordeón y dirección musical.