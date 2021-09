Sofía Jujuy Jiménez denunció a un hombre que la acosa: “Me da mucho miedo”

Sofía Jujuy Jiménez se llevó una desagradable sorpresa al revisar su casilla de mensajes directos en Instagram. Le había escrito un acosador que le viene siguiendo los pasos desde hace tiempo. “¿Salís? Me alojo en el hotel si te vas a quedar ahí. ¿Por qué no te quedaste a hablar? Cada vez que te veo me enamoro más de vos, Sofía”, le dijo incomodándola.Al ver que ella no le contestaba, se puso más impaciente. “Es raro que no supieras que estaba en el hotel porque hacía como 15 minutos que estaba adentro. No me quiero ir. ¿Decime qué querés que haga? Si no querés que te moleste más decímelo. Me voy y te juro que no vuelvo a ver tus historias”, agregó.Cansada, la modelo se dirigió a la comisaría para hacer la denuncia. “Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo. Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va y me busca. Lo hizo la primera vez en un restaurante, denuncié y nunca nadie se enteró porque dije ‘lo voy a dejar correr’. Es la segunda vez y no quiero que vuelva a pasar. Estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal. Estoy asustada, cagada en las patas”, comentó angustiada.En sus historias de Instagram también contó que la encargada del hotel se acercó a declarar como testigo: “Ella se dio cuenta al toque. Fue horrible, una situación muy de mierda que no se la deseo a nadie. Una sensación de invasión a la intimidad. Siempre estuve cuidada y protegida, pero quiero que quede asentado. Me ofrecieron el botón antipánico pero pensé que no iba a volver a pasar”.Por ahora, Jujuy no tuvo más noticias del acosador, pero espera que la Justicia tome cartas en el asunto para no tener que volver a pasar por este episodio.