Alex Caniggia se lanza a la política: “A las ratas se les acabó el tiempo”

Este martes las redes sociales estallaron cuando el conocido y excéntrico Alex Caniggia anunció que dejará la televisión para dedicarse de lleno a la política: “A las ratas se les acabó el tiempo”, expresó en referencia a la derrota del oficialismo el domingo pasado.



En varias historias de Instagram el mediático contó que fue a votar y que expresó su apoyo a favor del candidato Javier Milei para las próximas elecciones del 14 de noviembre.



“Cuando me preguntan si fui a votar. Obviamente que fui a votar imbéciles, ¿A quién voy a votar? Mirá la pantalla imbécil. ¡A Milei! El peluca sabe, ¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de pu? No. Ahora cambió todo”, lanzó Caniggia en sus historias.



Luego de su descargo sobre la votación del día domingo, informó que a partir de este momento se dedicara “24/7 a la política” y pidió por una Argentina sin pobres.



Horas antes de las PASO, Caniggia había disparado contra la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires y bailarina Cinthia Fernández: “La enana cornuda quiere ser diputada. . . bailando en cu. . . en el Congreso, en la cabeza nada de nada. No se le cae una idea, es más lenta que una balada. Por gente así la Argentina está cag. . . a”, lanzó.



La vuelta del mediático e hijo del reconocido futbolista de la Selección Argentina se dio en Master Chef Celebrity, donde aprovechó su estrellato para empezar hablar sobre política y su pensamiento liberal.



Un ejemplo claro fue cuando filmó en su cuenta personal a manifestantes que cortaban la Av. 9 de Julio. Otro momento de expresión también fue cuando grabó la pantalla de televisión con otra manifestación y les consultó a sus seguidores si estaban de acuerdo o no.

