Tras las nuevas cirugías estéticas, More Rial reveló qué hace para bajar de peso

Hace unos días, Morena Rial contó que se hizo diferentes cirugías estéticas. Entre ellas está la abdominoplastia, reducción de brazos y piernas y aumento de glúteos. En sus jornadas de reposo, aprovechó y contestó muchas de las preguntas que tenían sus seguidores acerca de su vida privada o incluso sobre las diferentes intervenciones a las que se sometió.



Para llevar a cabo la operación y que los resultados sean eficientes, la influencer se tuvo que someter a diferentes tipos de dietas y en sus historias reveló sus trucos para adelgazar y mantenerse en forma. Contó que antes de cada comida toma un té frío.

"Para los que me preguntan si tomo algo para bajar de peso, tomo antes de cada comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena, este jugo. Bah, son unos tés en realidad pero yo los hago fríos porque me gusta más y es más rico", contestó en sus historias de Instagram.



La hija de Jorge Rial, todavía no mostró los resultados de su operación ya que estuvo recibiendo mucho cyberbullying. Por esa razón, postergó la publicación de su antes y después. La idea es que ambos, tanto ella como el cirujano que la atendió, suban a sus cuentas una foto actual de More para mostrar cómo quedó del postoperatorio.

Fuente: Diario Show