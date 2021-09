Carlos Perciavalle estaría sufriendo estafas por personas que viven en su casa

El actor y humorista uruguayo Carlos Perciavalle, de 80 años, estaría atravesando un duro momento de salud y emocional dadas las dificultades económicas que padece desde hace un tiempo y que lo obligaron a vender su propiedad en Laguna del Sauce, por un precio muy inferior a su valor real.



Así lo indica un informe presentado por el periodista Gustavo Descalzi en el programa “A la tarde”, que Karina Mazzocco conduce por América TV.



“Hay una situación de abuso y de abandono de una persona mayor. Su círculo íntimo es parte de esta desgracia”, aseguró Descalzi en referencia a las “personas que lo han cuidado en los últimos años”.



Según el informe, "cinco o seis personas" viven en el predio de “El Paraíso”, la amplia propiedad a orillas de la Laguna del Sauce, cercana a Punta del Este, donde “El Rey del Café Concert” vive desde hace décadas y que cuenta, incluso, con un espacio multidisciplinario para espectáculos.



Según la información, “los problemas empezaron a generarse con faltantes de dinero que el círculo íntimo no podía justificar”. Descalzi añadió en el programa un video donde Perciavalle tiene una agria discusión con sus “acompañantes” en la que les enrostra la ingratitud dentro de la convivencia.



Jimmy Castilhos, amigo y productor de Perciavalle, dio testimonio de la situación en el programa conducido por Mazzoco; contó que él fue quien grabó el video ante la situación con la que se encontró en diferentes visitas a “El Paraíso” con el objetivo de preparar un espectáculo para la próxima temporada.



Al parecer, acuciado por los problemas financieros, el actor habría sido inducido a vender su propiedad por una cuarta parte por debajo del valor tasado. El productor añadió que, para peor, la pareja de Perciavalle, Miguel Bermúdez, tuvo un ACV. "Eso lo golpeó mucho a Carlos", dijo.



“Carlos es una persona que vive en el miedo y no maneja su dinero”, dijo en referencia a que Perciavalle habita a 12 kilómetros de la ruta y no tiene vehículo, por lo que depende de las personas de su entorno.



El mote de “El Rey del café-concert” deviene de la década de 1960, cuando el actor inauguró ese género en la Argentina junto a figuras como Antonio Gasalla, Edda Diaz, Eduardo Bergara Leunmann, Nacha Guevara, Cipe Lincovski y otros. (Télam)