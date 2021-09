Ex Gran Hermano volvió a jugar al límite para exhibir “las formas de cada día”

Colaless blanca con tiras regulables, espalda tatuada y su corta cabellera rubia bastaron para que Marianela Mirra (37) encendiera la temperatura de las redes sociales, por lo que sus admiradores no tardaron en reaccionar.“Las formas de cada día. . . que más pues?” escribió la ex Gran Hermano en el posteo que realizó en su cuenta de Instagram que tiene más de mil likes. “Belleza de vista”, “Diosa!!! Abrazos”, “Sos una belleza exótica”, “Hermosa, perfecta y única” y “Para ponerlo en un cuadro”, fueron solo algunos de los comentarios.Aunque se encuentra alejada de los medios de comunicación hace varios años, no ha perdido popularidad. Es que, Marianela sigue siendo noticia por las sensuales publicaciones que realiza.Querida y odiada a la vez por ser partícipe de distintos escándalos, como cuando salió a la luz su intercambio de mensajes hot con el periodista Jorge Rial mientras él estaba en pareja con Mariana “Loly” Antoniale. La tucumana dio un paso al costado y optó por un perfil más bajo.