Espectáculos Florencia Peña le puso calor a las PASO con un desnudo y lejos de las urnas

El domingo 12, mientras en todo el país se celebraban las elecciones legislativas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Florencia Peña se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde recibió fuertes críticas par haberse ido de vacaciones a Ushuaia y en consecuencia, faltar a la votación. "La democracia es siempre el camino compañerxs #laspaso", escribió en su cuenta de Twitter junto a una imagen en la que se la ve haciendo el gesto de la "V de la Victoria".Y agregó: "Lamenté mucho no haber estado para cumplir con mi deber ciudadano. Voy a estar en noviembre, seguramente. Vinimos con toda la familia, que era un tema juntar a todos y no lo pudimos cambiar".Por otro lado, destacó que hay mucho turismo en la capital de Tierra del Fuego por las atracciones que tiene en invierno y la eligió como destino porque no conocía y le parece un buen momento para recorrer el país, a raíz de las restricciones que hay con las viajes al exterior.