Nació Jamaica, la primera hija de L-Gante

En la madrugada de este lunes 13 de septiembre, Elián Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, se convirtió en papá por primera vez: a las 4:29 llegó al mundo Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez. Y tanto la madre como el padre de la beba registraron todos los detalles del nacimiento en las redes sociales.En las horas previas al parto, Tamara salió a dar una caminata para ver si finalmente nacía la nena. "Mientras tengo contracciones, leo lo que me ponen y son unas genias. Muchas gracias, de verdad. Si supieran cómo me ayudaron todo este tiempo levantándome el ánimo y autoestima", le agradeció a sus seguidores, que siguieron todo su embarazo. Y cerca de las 23 del domingo mostró que ya había ingresado al hospital. "Últimas horas con Jamaica adentro mío", anunció.Hasta que finalmente a las 4 de la madrugada, el cumbiero le avisó a sus seguidores que el nacimiento era inminente. "¿Nacerá a las 4:20?", planteó en referencia a la marihuana. Minutos más tarde compartió las primeras imágenes de la nena y acompañado por un grupo de amigos, en la puerta del centro médico donde se encuentra con su familia, compartió un video en sus historias de Instagram. “Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes. Por poco no nació a las 4:20, rey". Por su parte, Báez compartió una imagen de Elián con la beba y escribió: "Gracias Dios por permitirme vivir esto". Y compartió en su perfil memes que se viralizaron entre los seguidores del cantante, que estaban ansiosos esperando la llegada de la nena.Días atrás, el joven oriundo de General Rodríguez tuvo un divertido cruce con Eduardo Feinmann a raíz del nombre que eligió para su hija. "Siempre vas con el. . . .", indicó el periodista mientras hacía el gesto del cigarrillo con las manos luego le preguntó el motivo por el que lo eligió. "Primero porque en Jamaica fuman mucho pero, sinceramente, lo elegí porque no lo tiene nadie", dijo el artista. "¿Pero hacía falta? Justo para. . . ", insistió Feinmann y Elián remató con humor: "Pero ¿Qué me estás diciendo, que el nombre de mi hija está mal?"."Jamás te diría, es lindo nombre más allá de eso", contestó el conductor y en la misma línea planteo: "¿Por qué no le pusiste María? La maría. . . ". Pero Claudia Valenzuela, la madre del cantante, que estaba en comunicación telefónica, interrumpió la charla: "¡No le des idea que ahora le pone María Jamaica!".