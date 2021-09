Wanda Nara habló de la posibilidad de tener otro hijo

Wanda Nara publicó una foto en Instagram junto a su sobrino menor, Viggo, y se refirió a la posibilidad de tener otro hijo. En este sentido, la rubia le dejó en claro a sus más de 8 millones de seguidores de que es un rotundo no. “Solo puedo seguir siendo tía”, afirmó.Como Zaira Nara está de visita en París, la empresaria aprovechó ir a ver jugar a su pareja, Mauro Icardi, en el Paris Saint Germain junto a su hermana. Desde el estadio, ambas compartieron varias fotos y videos en donde se pudo ver que fueron acompañadas por sus hijos.Pero quién no pasó desapercibida en este caso fue la mayor de las Nara que posteó una foto hablando sobre su propia maternidad. "Confirmado! No estoy preparada para un 6to hijo, solo puedo seguir siendo una tía muyyyy amor", escribió junto a dos imágenes con el hijo menor de Zaira.Con humor, la conductora y modelo le contestó en la publicación: "¡Y yo no entiendo en qué momento tuviste 5!". Mientras que sus seguidores le “reclamaron” un nene para el futbolista. “Un varón para Icardi, no?”, “Tráenos al nene con Mauro, Wanda!!”, “Te falta el varón de Icardi”, fueron algunos de los mensajes.