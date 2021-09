Vicky Xipolitakis sobre los rumores de su nuevo romance: "Amo el amor"

Luego de separarse de Javier Naselli, padre de su hijo Salvador, a Vicky Xipolitakis no se le volvió a conocer en forma pública ningún otro noviazgo. Si bien hace un tiempo circularon versiones que la vinculaban con el jurado de "MasterChef Celebrity" Germán Martitegui, ambos aclararon que son solo amigos.



Pero ahora, fuertes rumores comenzaron a circular acerca de que La Griega habría vuelto a encontrar el amor. Según informaron en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD se trataría de Diego Giardelli, aficionado por la electrónica. Sin embargo, en el ciclo advirtieron que sería un hombre "agresivo, re malo".



"Ese pibe que está ahí en el medio es el nuevo novio de Vicky y es el ex novio de mi hermana, es un loco de mie... Mi hermana salió tres años con él, vivió en Puerto Madero, luego se mudaron a Belgrano. Era un pibe sacado, agresivo, re malo", reveló una persona anónima a través de un audio transmitido en el programa con la voz distorsionada.



Con las versiones ya instaladas, Vicky decidió romper el silencio y se manifestó a través de las redes sociales con un corto pero contundente mensaje. "Les quiero contar que no estoy en pareja, ni de novia actualmente. No estoy conociendo a nadie", reveló en una historia de Instagram.



"Estoy soltera. Cuando esté en pareja lo voy a contar yo misma porque amo el amor", cerró sin dejar lugar a dudas.