Wanda y Zaira Nara pasean en una ostentosa camioneta de 100 mil dólares

Zaira Nara viajó a París para visitar a su hermana, Wanda Nara y su familia con el objetivo de que sus dos hijos pasen tiempo con sus sobrinos. La distancia geográfica que separa Francia de Argentina hace que las hermanas no puedan verse muy seguido, especialmente, debido a las restricciones de vuelos que se dieron a partir de la pandemia del coronavirus. Pero, con las nuevas flexibilizaciones, la modelo pudo llegar al Viejo Continente y el reencuentro con la empresaria quedó registrado en las redes sociales de ambas, donde tienen millones de seguidores.Una de las salidas fue ir a ver al partido entre el París Saint-Germain y Clermont en el que Mauro Icardi entró como suplente faltando 10 minutos para el final. El encuentro terminó a favor del local por 4 a 0, pero lo más llamativo es que lo hicieron a bordo de una Cadillac Escalade, la lujosa camioneta que la esposa del delantero compró para moverse por la capital francesa.El vehículo es un camioneta todoterreno de lujo del segmento F, producido por el fabricante estadounidense Cadillac. La palabra “escalade” (en español, escala de asedio) hace referencia a la táctica en las guerras de asedio de escalar paredes defensivas o murallas con la ayuda de escaleras o torres de asedio. Está equipado con tres filas de asientos reclinables tapizados en cuero y es apto para siete personas.Hace cuatro años, en 2017, Wanda Nara había anunciado la compra del exclusivo modelo que en el mercado automotriz esa misma marca y modelo en Francia comienza en un valor cercano a los 76 mil dólares en su modelo base, mientras que la versión Platinum supera los 100 mil dólares. Esto valor tiene que ver con las mejoras tecnológicas y algunos detalles de lujo como los interiores de cuero, según se indica en la página oficial de la marca.Sobre la descripción del rodado, el último asiento de la fila puede achicarse o ampliarse, dependiendo de la cantidad de pasajeros que viajen. La camioneta tiene una pantalla de led curva donde se puede seguir el camino a través de Google Maps, incorporado al tablero. El confort del vehículo se completa con un sistema de sonido AKG Studio de 19 altavoces, de acuerdo a lo que especifica Cadillac en la descripción del modelo. Las versiones más costosas cuentan con cámara trasera y asistente de estacionamiento, visión nocturna y pantallas en los reposacabezas.Lo cierto es que en este momento la prioridad de Wanda es pasar la mayor cantidad de tiempo posible con su hermana menor, a quien no ve desde las Fiestas de Fin de Año, cuando estuvieron juntas en la casa que Zaira tiene en la Patagonia. “En el pai?s mas hermoso, recorriendo los lugares ma?s increi?bles que tiene Argentina y viviendo las vacaciones preferidas de mis hijos, naturaleza y familia”, escribió en aquél entonces la empresaria en el epígrafe de una de las fotos, con emojis de árboles, vacas, caballos y ovejas.Recordemos que la semana pasada Wanda también fue noticia por sus fuertes declaraciones a la revista italiana Confidenze, donde en la entrevista que le realizaron apuntó contra Maxi López. Le consultaron a la empresaria acerca de cómo es su relación actualmente con su ex esposo y respondió con pura honestidad: “Lo dejé todo por él y no me merecía una traición”. Una respuesta que tendría que ver sobre el supuesto engaño al que el padre de tres de sus hijos la habría sometido.