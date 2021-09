Tucu López habló de su “pollo de la pasión” con el que conquistó a Sabrina Rojas

“Yo lo conozco de la radio, pero de repente es un sex symbol que apareció...”, definió Andy Kusnetzoff a Luis Tucu López, uno de sus cinco invitados en la emisión de este sábado de PH: Podemos Hablar (Telefe). Fue cuando convocó al “punto de encuentro” a quienes “consideran que tienen levante”. Y el locutor, quien está comenzando una relación con Sabrina Rojas, no dudó en pasar al frente.



“Tengo mucha suerte, me pasan cosas que no sé...”, se defendió el Tucu y ensayó una explicación a su éxito con las mujeres. “Hay un estereotipo que funciona: un morocho provinciano de barba que habla más o menos así, que no come harinas ni azúcar... Eso garpa, va por ese lado. Pero yo no entro en esa ni un poco: sex symbol no existe en mi vocabulario al hablar de mí”, dijo.



“He tenido mucha suerte, nunca me ha costado mucho estar con alguien con quien quería he querido estar. Le pongo mucho huevo, mucha cosa”, insistió López. “El ‘pollo de la pasión’: me dicen que te pregunte por eso, por el ‘pollo de la pasión’”, dijo Andy de repente.



“Es un plato que no falla. Se llama el ‘pollo de la pasión’. Me sale bien, le pongo un poco de onda al pollo. Es una receta de antaño, de la época de la Pachamama...”, comenzó a explicar el Tucu pero lo interrumpió la carcajada del conductor. “¿De qué te reís, boludo?”, le dijo el invitado. “¿Sabés de qué me rio? Porque casi entro. Te hipnotiza”, le contestó Kusnetzoff, dirigiéndose al resto de los invitados, que también soltaron risas por el arma culinaria del Tucu para conquistar. “¡El pollo de la pasión!”, resaltó Floppy Tesouro.



“Si vos querés saber la receta del ‘pollo de la pasión’, primero tenés que venir a casa...”, dijo el Tucu sin querer revelar su secreto. “Yo intento ponerle onda, porque lo primero que pensás cuando me ves es: ‘Este es un pelotudo. Musculoso así, talladito, morocho...’. Eso pasa siempre”, agregó sobre su método. “Digámoslo: hay muchas fotos tuyas en cuero, está muy marcado el Tucu”, señaló Andy.



Ese fue el pie para que el locutor narra una situación que le ocurrió en Sex, la obra de José María Muscari en la que participa y en la que, según las palabras de Andy, “se lo quiso enfiestar una familia”. “Pará, no es que vinieron los Simpsons todos juntos”, abrió el paraguas el Tucu. Y contó: “Fue después de una función, en esa situación de que te piden fotos y te saludan. Yo soy muy curioso, me gusta indagar y preguntarle a la gente cuáles son sus fantasías sexuales. Y se lo pregunté a dos mujeres que estaban juntas. Y me dicen: ‘Nosotros somos mamá e hija y nos encantaría garcharte’. Y yo dije: ‘Mirá vos, mirá que familia unida... Qué lindo que la pasen bien juntas, pero yo no puedo”, dijo y pasó de la situación.



“No llegaron al ‘pollo de la pasión’ ahí”, acotó Andy. Lo que le disparó una pregunta a Floppy Tesouro, quien le disparó a quemarropa al Tucu: “Sabrina Rojas, la diosa, que la queremos... ¿probó el ‘pollo de la pasión’? ¿Le gustó?”. Y el galán contestó: “A Sabrina... De ahí sale el ‘pollo de la pasión’. Lo dí todo, lo dí todo”.



En el estudio se hizo coro un extendido “aaaaapa” de sorpresa, y Floppy acotó mirando a cámara: “¡Dejó todo, Sabri!”. “Pollo, pasión, todo, todo. Jugué la final del mundo, sí sí”, definió el Tucu sobre su cita con la ex de Luciano Castro.



“Un beso a Sabrina”, saludó Andy. “Le mandamos un beso grande, sí, claro, está mirando”, agregó López. “Me cuestan las parejas cuando se separan. Ellos son felices, Luciano, Sabrina, cada uno está en la suya. No soy amigo de la pareja, pero siento como que me cuesta. Me pasaría lo mismo con Luciano”, dijo el conductor con cierta incomodidad por la separación de los padres de Esperanza y Fausto. “A mí por suerte no me cuesta”, cerró el Tucu entre risas.