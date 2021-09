Laurita Fernández: Levantaron su programa y mensajito para Nicolás Cabré

El Trece decidió levantar el ciclo de Laurita Fernández, El Club de las Divorciadas, que hoy tuvo su última emisión en esa pantalla.



El envío empezó con un formato completamente distinto pero fue virando por la necesidad de mayor rating algo que finalmente no pudo conseguir.



En su último programa, Laurita tuvo una entrevista en vivo con Ángel de Brito quien fue a fondo con su pregunta.



"Yo lo que quiero saber es si estás reconciliada o no", dijo Ángel, y Laurita no evadió la pregunta: "Estoy en un momento de 'vamos viendo'. ¿O no?".



"Eso ya se lo dijiste a otro". Por eso, sin pruritos, la bailarina explicó su peculiar vínculo con el actor, con quien comenzó su noviazgo a mediados de 2018: "Es que es real. Es así. Con tranquilidad estamos viendo".



"Vamos viendo. Yo arranqué el programa y lo termino en un 'vamos viendo'. Todo este ciclo tiene un balance positivo", cerró Fernández.