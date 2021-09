Denunciaron a Cinthia Fernández por la canción que usó para cierre de campaña

Cinthia Fernández fue noticia en los últimos días antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que serán el próximo 12 de septiembre. La mediática, que es precandidata a diputada por el partido Unite, realizó el spot de su cierre de campaña bailando en portaligas frente al Congreso Nacional.Fernández usó la música del tango “Se dice de mi”, que popularizó Tita Merello, y modificó la canción agregándole un verso de su autoría. Fue denunciada por cuestiones de derechos de autor.En diálogo con Clarín, Guillermo Ocampo, director de SADAIC, dio detalles de la presentación contra la precandidata. “Tenemos una denuncia de ellos por el uso de ‘Se dice de mí’ en el spot de campaña de Cinthia Fernández”, explicó.“Hemos mandado las pertinentes notificaciones al canal de televisión y al partido político, haciéndoles saber que no pueden usar esa obra musical y advirtiéndolos de posibles reclamos resarcitorios”, agregó Ocampo. El director no solo remarcó que Fernández no podía usar la canción, sino que tampoco podía cambiarle la letra.“No se puede hacer eso último y genera un reclamo adicional. Se debe pedir permiso para adecuar la letra a la campaña y si los autores prestan conformidad, se realiza. Pero no se puede modificar la obra unilateralmente”, cerró Ocampo, que advirtió sobre una posible “sanción económica” para la mediática.