Revelaron la particular razón por la que Nacha Guevara usa peluca

La artista Nacha Guevara usa pelucas distintas en cada presentación pública, pero no se conocían hasta ahora las razones. Es así que se reveló recientemente por qué la actriz modelaba para cada ocasión una peluca distinta, con diferentes colores y peinados.

Así, Nacha Guevara además marcó tendencia en cada oportunidad porque adaptó con libertad su peinado y color de pelo según la vestimenta, por lo que sus elecciones diarias le permitían cambiar con versatilidad su estilo.



La explicación la brindó Ángel de Brito en los “Los ángeles de la mañana”, cuando manifestó que en realidad si tenía pelo propio y aseguró que la vio sin utilizar peluca. Pero que entonces la elegía “para no peinarse todo el tiempo y no arruinarse el pelo. Para no usar tanto secador, productos”.



De esta manera, la artista cuenta con una impronta personal y se ve representada en sus actitudes, su forma de vestir y, por lo tanto, en cada uno de los peinados que elige y se permite modelar en pelucas para no arruinar su cabello.



Por otro lado, en los últimos meses Nacha Guevara se mudó de su casa en la que vivió durante varios años para acercarse a la capital de Buenos Aires junto con sus amigos. Por su misma recomendación, la cantante fue impulsada a vivir en la gran ciudad para acercarse a los estudios de televisión y los teatros, que fueron parte de su vida artística. Además, sus allegados confesaron que podían visitarla más seguido porque llegar hasta su hogar en zona norte era más complejo.



Es entonces que fue difícil para la directora teatral alejarse de su gran jardín para instalarse en un edificio en la capital, pero sus colegas la recibieron con gran cariño en su momento. Además, compartió un video donde se la vio entretenida con los muebles de su hogar mientras los pintaba en medio de la mudanza, personalizando su nueva casa.

Fuente: Radio Mitre