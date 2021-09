Al filo de la censura y más...: concejal hot dejó una reflexión

Candela Correa, la conceja fit de Salta, sorprendió a sus seguidores con una foto sentada al borde la pileta.En la postal, lluce una bikini de color verde que acompañó con un top blanco. Además, quien es conocida por algunos como “la Sol Pérez salteña”, posó mirando al cielo y dejando ver su bronceado.Correa acompañó a su publicación con una reflexión sobre la aceptación personal: “No dejemos de ser nosotros mismos”.“Yo también me miro al espejo y me encuentro imperfecta, más grande, más mujer, madre. Tengo los días en lo que nada me queda bien, y mis otro días en los que salgo a comerme el mundo. Donde me siento segura, libre, fuerte”, continuó.“Saben una cosa, odio ser presionada a cambiar quien soy, como vestir, qué decir, que no. No me gusta que la gente joda con ‘mira cómo se viste debe ser esto, lo otro’. Mil cosas de las que opinan solo por opinar. Soy la mejor imperfección que veo al espejo cada mañana. Soy quien me acompaña, quien me escucha y a veces soy tan dura conmigo misma”, señaló la concejala.Para concluir con su escrito, Correa subrayó la importancia de cuidarse a uno mismo: “Hoy me abrazo, y entre voces mirando ese reflejo me prometo cuidarme, valorarme y amarme cada día. Por el resto de mi vida”.