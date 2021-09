Padre de Britney Spears se presentó en la Justicia para terminar con su tutela

Luego de 13 años en lo que no estuvo habilitada legalmente para manejar su propia vida, Britney Spears es libre. El martes 7, su padre, James Spears se presentó ante la Justicia estadounidense para solicitar el fin de su tutela. "Si la Sra. Spears quiere poner fin a la tutela y cree que puede manejar su propia vida, el Sr. Spears cree que debería tener esa oportunidad", reza el documento que entregó en el Tribunal Superior de Los Ángeles y pidió que no le hicieran otra pericia psicológica a la artista.



En los últimos meses, padre e hija se vieron envueltos en una fuerte enfrentamiento legal. James quedó a cargo de todo su patrimonio en 2008, luego de que la artista sufriera un colapso mental por el que fue portada de los medios más importantes del mundo. Y tras más de una década dependiendo de su familia, "La princesa del pop" pidió volver a tener el control sobre su vida.



"Sólo quiero que me devuelvan mi vida", manifestó a fines de junio, en una audiencia ante una jueza en Los Ángeles, que se transmitió en vivo y reveló que hace tiempo que le cuesta dormir y es infeliz. "Me gustaría demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo", agregó.



Asimismo, comparó el manejo de su padre con un cárcel y aseguró que el comportamiento del hombre ha sido "abusivo". Sin embargo, la Justicia determinó que la cantante no estaba preparada para administrar su patrimonio y que James podía seguir a cargo de todo. Esta sentencia hizo que las redes sociales, donde hace tiempo comenzó el movimiento #FreeBritney para apoyar a la artista, se alborotaran y que incluso varias figuras de la música, como Madonna, Justin Timberlake y Christina Aguilera, se solidarizaran con ella.



Enojada por el fallo en su contra, Britney decidió alejarse de los escenarios por tiempo indeterminado. "No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores...¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!", anunció en su cuenta de Instagram.



Finalmente, a mediados de agosto James informó que estaba dispuesto a ponerle fin al acuerdo y casi tres semanas más tarde formalizó su decisión y el próximo 29 de septiembre habrá una audiencia en la que la jueza Brenda Penny comunicará su sentencia.

Fuente: Noticias Argentinas