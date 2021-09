El video completo de Cinthia Fernández bailando en portaligas frente al Congreso

El cierre de la campaña de Cinthia Fernández como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires fue a través de su Instagram, con un provocador videclip bailando un tango en portaligas frente al Congreso.Al respecto, ella se justificó: "Si muestro el c. . . al menos van a escuchar la causa por la que quiero ir al Congreso. Es la estrategia que elijo".El sincericidio de la postulante del partido Unite se dio luego de que Fanny Mandelbaum le criticara su spot: "Creo que el camino no es mostrar el . . . Perdón que sea tan directa".Tras escucharla, Cinthia se explayó: "Decidí hacer el video porque la campaña mía no es mostrar el c. . . Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. La verdad es que desde el día uno vengo diciendo mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir y todos me cuestionan con que no saben cuál es mi propuesta. Me chicanean, porque hablan de mi pasado, como hicieron con Amalia Granata. Piensan que un c . . . desactiva el cerebro. Y para mí no es así"."Para mí la causa que yo defiendo tampoco escuché hablarla a alguien. Me parece que si muestro el . . . al menos van a escuchar la causa por la que quiero ir al Congreso. Lamentablemente mi . . . llama la atención, es cuestión de juzgar. Lamentablemente hoy es una estrategia para que escuchen mi propuesta, es la estrategia que yo elijo", continuó sobre la danza hot que hizo al ritmo de Se dice de mí, el hit de Tita Merello."Se dice de mí. . . Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cu. . . es lo que ofrezco y nada tengo para decir. Tal vez si me escucharan tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir. Hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota nunca llega, más nadie te lo acelera si total la madre espera y ya no puede ser así. Voy por ahí", cantó desafiante Cinthia Fernández en una parte del videoclip.