Patricia Sosa se sometió a una operación cardíaca: “El corazón me hizo un ruido”

Luego de sufrir dos episodios cardíacos, Patricia Sosa se sometió a una operación el pasado 23 de agosto en la Fundación Favaloro. Para no preocupar a su marido, Oscar Mediavilla, quien se encontraba en Chile, la cantante manejó el tema con total hermetismo y estuvo todo el tiempo acompañada por Marta, su única hija.



"Tuve dos episodios. Uno fue feo, manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte. Me mareé mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro", relató en una conversación con Rodrigo Lussich para Intrusos. Preocupada, se comunicó con su cardiólogo, quien rápidamente la mandó a la Fundación Favaloro para que le hicieran una serie de estudios y colocarle un holter durante 24 horas.



"Los estudios me salieron perfectos, pero cuando estaba volviendo a casa me sucedió otra vez, entonces pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, que se llama arritmia auricular", precisó la artista. Enseguida le recetaron un antiarrítmico y le informaron que la solución era operarse, y a pesar de que podía esperar unos meses, Patricia no lo dudó y pidió que le hicieran la intervención, que se llevó a cabo mediante un cateterismo, al día siguiente.



Cuarentena

Ya recuperada, la artista está esperando a que su marido complete la cuarentena obligatoria tras su regreso al país para reencontrarse con él y solo sale de su casa para participar de los ensayos de Perdida Mente, una obra de José María Muscari y Mariela Asensio que se presentará en el Multiteatro a partir del 22 de septiembre con la producción de Carlos Rottemberg. La exparticipante de MasterChef Celebrity se subirá a las tablas junto a Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega y Ana María Picchio. En un principio el director había anunciado que Juana Viale formaría parte del elenco, pero a pocas horas de dar la noticia en las redes sociales, borró el posteo y no volvió a referirse a la nieta de Mirtha Legrand.



"Es una comedia que me tiene muy excitado, porque es muy inteligente, con conceptos de Facundo Manes del funcionamiento del cerebro", adelantó Muscari en diálogo con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia. Y explicó que aunque en un principio había pensado en Claudia Lapacó como protagonista de la obra, luego del ACV que sufrió la actriz en noviembre pasado se vio obligado a cambiar de planes. "Ella está muy bien, pero no está en condiciones de ponerse trabajar en este momento", aclaró.