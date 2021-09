Falleció el actor francés Jean Paul Belmondo: el artista tenía 88 años

El actor francés Jean Paul Belmondo falleció este lunes a los 88 años, según informó su abogado a través de las redes sociales.

Belmondo se dio a conocer mundialmente en 1960 por su participación en el reparto de la película Al final de la escapada (À bout de souffle) de Jean Luc Godard.



En 1989 ganó el Premio César al mejor actor por el filme "El imperio del león" (1988), premio que rechazó. En 2007 fue condecorado con la Legión de Honor en el grado de Comandante. En 2016 ganó el León de Oro a toda su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Su último trabajo se produjo en 2009, cuando participó en la película ‘Un homme et son chien’ (Un hombre y su perro) de Francis Huster.



Si bien debutó en cine en 1957 en el film "À pied, à cheval et en voiture", las escenas en las que aparecía Belmondo fueron mayormente eliminadas durante el montaje. Fue dos años después que tuvo su primera gran oportunidad "sin cortes, cuando el director Jean-Luc Godard le dio el rol principal en su película "À bout de souffle", considerado un clásico del cine francés. Su actuación le abrió más puertas de lo que había soñado.



Su nariz quebrada, su estampa longilínea y su fama de seductor fueron emblemas en la carrera de este actor que amaba el fútbol y el boxeo.- Se ganó el mote de el hombre más feo del cine francés, pero trascendió por su particular estilo de actuación.

Sus principales participaciones fueron en películas de acción y en varias humorísticas y se dio el lujo de interpretar él mismo las escenas de riesgo, sin la necesidad de recurrir a dobles. Con "L'Homme de Rio", de 1965, la carrera de Jean Paul Belmondo se orientó hacia un cine más comercial.