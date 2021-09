Francisco Benítez ganó La Voz Argentina: “Sufro tartamudez y me salvó cantar”

La Voz Argentina 2021 consagró como ganador a Francisco Benítez tras la gran final de esta noche, en donde compitió contra Luz Gaggi, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza. Horas antes, los fanáticos del reality show de Telefese habían manifestado en las redes sociales sobre quiénes eran los posibles ganadores: Francisco Benítez y Luz Gaggi encabezaban estos resultados, con muy poca diferencia, al igual que en los resultados de los votos.En todas las encuestas y publicaciones de los seguidores de La Voz, la gran mayoría coincidía en algo: la voz de Francisco eriza la piel de la emoción pero la voz de Luz es única y sus habilidades vocales dejan a todos con la boca abierta. Por eso se consagró como el campeónFrancisco, perteneciente al team Sole, ganó con un 44,3% de los votos. En segundo puesto, Luz consiguió un 27,9%. A ella le siguió Nicolás, y por último, Ezequiel quedó en el cuarto puesto."No lo puedo creer, la verdad no me lo esperaba", expresó el ganador de La Voz Argentina, completamente impactado. "Es una bestia, síganlo escuchando porque hace bien al alma", pidió Luz, y él le dijo que ella era "una grosa". "Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado acá. Se lo dedico también a mi familia", agregó Francisco Benítez.El joven que es tartamudo, con su carisma y talento, ha impresionado y emocionado a los jueces y al público con sus presentacionesFrancisco Benítez nació en Colonia Tirolesa, un pueblo de Córdoba ubicado a 27 kilómetros al noreste de la capital provincial. Pese a que su actuación se viralizó hace unas semanas luego de interpretar un tema de Abel Pintos, en su primera presentación había relatado su historia y contó: “Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”.En otra ocasión, confesó: “Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente. No puedo decir si lo hago bien o no".Durante las primeras etapas del certamen se clasificó como integrante del equipo de la Sole y luego, en la etapa de semifinales, cantó y pasó a la gran final por el Team Soledad.La velada en la que brilló y todos comenzaron a hablar de él fue cuando se cruzó con Josefina Arenas y eligió cantar Oncemil, de Abel Pintos. Fue tal su actuación que hizo emocionar a Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner, pero especialmente a la cantante de Arequito.De hecho, Lali le dijo: "Sos mi cantante favorito, eso es todo". Pero los halagos no culminaron ahí porque Montaner expresó: "La luz que irradias va más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos, escuchamos y vemos".