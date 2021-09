Qué dijo La China Suárez sobre las versiones de infidelidad de Benjamín Vicuña

Espectáculos La moza a la que vinculan con Benjamín Vicuña realizó su descargo

“Odio tener que dar explicaciones, pero ya estaríamos”, escribió Eugenia La China Suárez este viernes al mediodía en una de sus historias de Instagram, red social en la que, además, decidió grabar una serie de videos en los que hizo referencia a las versiones que circulan por estos días y que señalan que Benjamín Vicuña le había sido infiel con una mesera.La actriz se filmó desde un auto, con una gorra puesta y mirando fijo a cámara en un primer plano. “Cómo rompen los huevos, que no tengo, con la moza que me escribió...”, fue lo primero que dijo en la red social en la que tiene casi cinco millones de seguidores. “No me escribió nunca nadie. No me escribió nunca nadie -repitió-. Nadie me dio detalles físicos. Ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea”, enfatizó dejando entrever que no tiene la certeza de que el actor chileno la haya engañado con otra mujer.“¡Paren ya, por favor!”, pidió, casi como un ruego. Y habló de los motivos que llevaron a la ruptura de la pareja después de cinco años y dos hijos en común: Magnolia, de tres, y Amancio, de uno. “Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición -remarcó-. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea”.Hace exactamente dos semanas -la mañana del viernes 20 de agosto-, Benjamín Vicuña sorprendió hasta a la propia China Suárez al anunciar su reciente separación a través de un comunicado que emitió en sus redes sociales. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el actor chileno.Más tarde, se supo que la separación había sido la noche anterior y que él no le había avisado a su ex pareja que lo comunicaría públicamente, según confirmó ella misma al día siguiente. Aquella vez, además, la actriz aseguró que no había habido terceros en discordia. Sin embargo, las versiones de una supuesta infidelidad por parte del ex de Pampita no tardaron en llegar y señalaron a una mesera llamada Marianela.En las últimas horas, la chica con la que se lo vinculó fue quien decidió romper el silencio: “Quiero aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’”, dejando la puerta abierta a especulaciones (aún más) y sin aclarar si el señalado encuentro se concretó.