Julieta Díaz, tras un logro de su hija: “Me hace muy feliz por lo que significa”

Julieta Díaz comparte a menudo los distintos logros que va alcanzando Elena, su hija de seis años que tiene parálisis cerebral. En las últimas horas, la actriz y cantante publicó un dibujo figurativo realizado íntegramente por la nena y explicó por qué es tan importante para su desarrollo individual y calidad de vida.Varias semanas atrás, Julieta Díaz habló de la salud de su hija Elena. En aquella oportunidad, la actriz explicó cuál es el cuadro que padece: “Tiene parálisis cerebral, no se cura”. Asimismo, resaltó la importancia que tiene la rehabilitación en este tipo de casos.Este jueves, desde su cuenta de Instagram, Díaz compartió un trabajo realizado por Elena y explicó cuál es la importancia del mismo. ”¡Primer dibujo figurativo de Elena sin ayuda! Sus dibujos y pinturas abstractas son lo que más me gusta en la vida, pero, sabiendo lo que significa este avance en sus formas de comunicar y registrar el mundo, me hace muy feliz. Sobre todo el esfuerzo para poder controlar sus manos”, enumeró la artista.Sobre el final de su posteo, Díaz les agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y afecto ante el avance de su hija. “Sé que muchxs (muchos) de ustedes se ponen tan felices como yo y les agradezco, por adelantado, el amor de siempre. Lxs (los) quiero”, concluyó la artista.En otra oportunidad, Díaz se había permitido un espacio para la reflexión. Junto a una foto de Elena, había compartido un mensaje alentador para otras familias que pueden estar atravesando una situación similar. “Cómo alegran y duelen lxs hijxs. Llegan ahí, bien adentro, donde nace la luz y ‘la oscura raíz del grito’. Y todo es para aprender, aprender, aprender. ¡Gracias, cielo azul! Que arranquemos la semana aprendiendo”, señalaba.Fruto de su relación con el estadounidense Brent Federighi, Elena nació el 13 de diciembre de 2014. En el mismo nacimiento la nena sufrió un cuadro de hipoxia (falta de oxígeno en la sangre) que le provocó como secuela la parálisis cerebral.Si bien la pareja se separó en 2017, Díaz resalta la buena relación que mantiene con Federighi y destaca la labor de él como padre. Cada vez que le consultan, ella lo define como “un gran compañero de crianza”. Juntos bregan porque, dentro de las complejidades de su cuadro, Elena tenga la mejor calidad de vida posible.