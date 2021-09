Escotada, Nati Jota le dedicó una fotografía a sus seguidores

Al principio, Nati Jota se volvió furor en las redes sociales por su espontaneidad y sus comentarios sin filtro. Pero con el tiempo se fue posicionando como influencer y no pierde oportunidad de marcar tendencia.Con un estilo juvenil, la periodista comparte con sus dos millones de seguidores de Instagram los looks que elige para sus trabajos en la radio y participación en programas.Sin embargo, en esta ocasión no se lookeó para ir a trabajar, sino que lo hizo ¡para sus fans de la red social!.“Ya te arreglaste Instagram? Porque yo sí ah re”, escribió junto a una imagen donde se la ve con un top negro, corto y de pronunciado escote, combinado con un jean clásico de color claro y cinturón con tachas.Inmediatamente, la imagen se llenó de comentarios positivos y sus fans agradecieron que la producción de fotos fuera para ellos.Poco antes de publicar esta foto, la periodista compartió una foto similar en su cuenta de Twitter, ya que se la ve con el mismo outfit pero en otra locación. “Esta foto iba para instagram pero bue ya todos sabemos”, escribió misteriosa.Hace ya varios años que la periodista se ganó la admiración de miles de personas por contar, a través de su cuenta de Twitter, anécdotas de su vida amorosa que no cualquier se animaría. Luego, llevó sus historias a su cuenta de Instagram y se volvió toda una influencer también en esta red social.Pero su actividad como twitera nunca decayó y cada día sus seguidores -que son casi un millón- le dan “retweet” o “likes” a sus comentarios. Según ella misma describe: “Soy una poeta del bardeo”.“Quiero apretar un botón y ya estar chongueando fijo modo domingo de cuchara y netflix, o sea saltearme toda la parte de ir a bares de palermo a tomar daikiris y hacernos los interesantes” o “Un lugar guardado en el cielo para el uber que te llevó de lo de un chongo a otro *me lo contó una amiga*” fueron algunos de los mensajes más recientes que sorprendieron a sus followers.