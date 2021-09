Fabiana Cantilo: el romance con un cantante y desde cuándo no está con un hombre

Fabiana Cantilo es dueña de una de las voces femeninas más representativas del rock nacional y a lo largo de su carrera ha vendido más de seis millones de discos con grandes hits como Nada es para siempre, Mary Poppins y el deshollinador, Ya fue y Fue amor. Sin embargo, a los 62 años, la cantante asegura que no supo manejar las ganancias de su exitosa carrera."Yo andaba de acá para allá. Nunca me compré una casa, por tarada. Nadie sabe por qué. No sé en qué estaba pensando", reveló en una entrevista con Jey Mammon en Los Mammones. Y explicó por qué nunca pudo establecerse en un solo lugar: "Me iba alquilando casas, iba persiguiendo señores de turno y eso me llevaba mucho tiempo. Yo era una perseguidora nata, compulsiva. Siempre me gustaba alguien que corría. Es así, a las mujeres nos gustaban esos tipos".

Además, reconoció que solo salía con cantantes de rock, que se movían en el mismo ambiente que ella, como Fito Paéz, con quien estuvo muchos años. Y cuando el conductor le preguntó si le saldría de garante a Andrés Calamaro, Fabiana sacó a la luz un romance desconocido. "¡Qué pregunta rara y me gustó! Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama. ¡Llamá, Andrés", empezó. Y remató: "Yo fui novia, fui amante de Andrés".La relación no es reciente, sino que data de su juventud. "Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mi, no. . . Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. Y me acuerdo, que lo pisábamos a su hermano Javier cuando salíamos a la noche, porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir", reveló.Por otra parte, la artista contó que hace tiempo se acercó al budismo y cambió muchas conductas en su vida, entre ellas, su forma de relacionarse con los hombres, motivo por el que adoptó una especia de "celibato". "Hace ocho, casi nueve años que estoy limpia de toda sustancia. Y además, de esa otra sustancia que son los hombres. Porque como no salís más a ningún lado. . . Soy muy feliz así", aseguró y explicó que solo se pondría en pareja con alguien que no sea muy demandante.