La moza a la que vinculan con Benjamín Vicuña realizó su descargo

Después de varios días de fuertes versiones que la vincularon con Benjamín Vicuña, Marianela, la moza cordobesa de 24 años, decidió romper el silencio.El periodista Ángel de Brito contó que se comunicó con ella y leyó el mensaje al aire: "Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva"."No estoy a favor de chismes y rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo y vivencio otras formas de comunicación que generan amor, pasión, paz, alegría y empatía. Por ende mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz, trasmutación, perdón, cura. Gracias", agregó.Horas más tarde, la joven que ahora vive en Brasil, publicó una contundente story en su cuenta de Instagram en la que negó absolutamente los rumores que la vinculan al actor chileno."Hola. No me gusta estar en el medio de todo esto. Lo que están diciendo no es cierto, nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo. Aclaro para terminar con este tema!", escribió.