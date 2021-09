El acuerdo económico de Salazar con Redrado por el que “esconde los novios”

Luego de que el conflicto legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado quedara en manos de sus respectivos abogados, en el programa televisivo Los Ángeles de la Mañana hicieron una revisión del contrato que ambos firmaron en 2016 cuando todavía eran pareja.



Pía Shaw leyó la cláusula en la que se especificaba que la modelo recibiría una abultada mensualidad en dólares solo si no presentaba parejas.

“Acá está el documento que existe entre Martín Redrado y Luciana Salazar, con fecha 20 de diciembre de 2016, y les voy a leer algunos de los puntos en los que la pareja se puso de acuerdo”, señaló Pía Shaw con el mail en la mano. “El primer punto habla de un pago de 3500 dólares en concepto de vivienda, más impuestos correspondientes, sin incluir servicio doméstico. Esta mensualidad comenzará desde los tres meses previos al nacimiento hasta los 18 años de Matilda. Este evento se suspenderá, dice el contrato, cuando Luciana esté conviviendo con otra pareja”, especificó.



“Por eso ella esconde tanto los novios. ¿Te acordás el señor de Campana, que contamos que terminó preso? Ella estaba y decía que era ‘el amigo’ porque a la que tenés un novio, te corta los víveres”, señaló Yanina Latorre. “Después de Redrado no le conocimos otra pareja públicamente. ¿Es por esto?”, preguntó Ángel de Brito.



“En este caso, si este evento se suspende, porque Luciana está comiendo con otra pareja, se va a proceder solamente al pago del colegio de primer nivel”, agregó Pía Shaw, como un apéndice del punto uno del acuerdo. “Colegio de primer nivel es un colegio caro, no del nivel inicial. Tiene vivienda más colegio, o sea que sería como el padre de la niña. Un colegio de primer nivel en la Argentina está entre los quinientos y los mil dólares”, especificó Yanina, sobre el acuerdo entre Martín Redrado y Luciana Salazar.

Fuente: Ciudad