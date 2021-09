Cómo evoluciona Soledad Aquino, a casi tres meses de su trasplante de hígado

Luego de muchos meses de incertidumbre, en los que su estado de salud fue muy grave, de a poco la vida de Soledad Aquino está volviendo a la normalidad. La primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria, recibió un trasplante de hígado el pasado 10 de junio luego de permanecer varias semanas hospitalizada por una úlcera de duodeno y una hemorragia digestiva.En un principio, todo indicaba que el procedimiento había sido exitoso, sin embargo unos días después de la cirugía, la bailarina tuvo que volver a pasar por el quirófano y su cuadro se complicó. Tanto que sus hijas y su exmarido se encargaron de pedir cadenas de oración en las redes sociales y en la televisión, pidiendo que sucediera un milagro.Finalmente, Aquino logró reponerse y a principios de agosto dejó la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio La Trinidad, pero no pudo regresar directamente a su hogar, ya que al pasar tantos meses internada había perdido mucha masa muscular y necesitaba iniciar un tratamiento de rehabilitación. "Tengan fe. Los milagros existen", escribió el pasado 5 de agosto Cande en sus redes sociales para anunciar la buena noticia.“Gracias por sus mensajes, por escribirme por el alta de mamá. La verdad que son lo más, todos! Me pone muy feliz recibir sus mensajes, me dan fuerza para seguir adelante, peleándola”, manifestó Mica. Y a casi un mes de aquel mensaje, publicó la primera imagen de Soledad en esta nueva etapa de su vida en la que se la ve recuperada."Miren a la diosa de mi mamá", publicó la empresaria junto a una imagen en la que se la ve a Soledad tirando un beso a cámara. Coqueta como siempre, fuera de terapia intensiva pudo volver a ponerse sus anillos, collares y pulseras y también recurrir al maquillaje, que tanto le gusta. Además, se muestra activa en las redes sociales.Sin ir más lejos, el 26 le dedicó un posteo a su hija mayor por su cumpleaños. "¡¡¡Feliz cumple mi alma!!! Te amo. Sos la primera gran alegría de mi vida", escribió junto a una foto con la empresaria textil, quien respondió: "¡Te amo con toda mi alma, ma! Mi mayor deseo es que seas muy feliz en este nuevo camino y sé que así va a ser. Te amo, te amo y te amo. Y acá voy a estar siempre , al lado tuyo".