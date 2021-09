Abdominales, bikini blanca y piercing: Tini Stoessel no para de generar furor

Tini Stoessel no para de generar furor en las redes sociales. Con su sensualidad y su particular personalidad, la cantante continúa destacándose entre las celebridades argentinas. Eso esta más que claro. Por lo tanto, todo lo que haga se vuelve tendencia en ese mismo momento. Un claro ejemplo es la sensual serie de fotos que subió a su cuenta de Instagram.En dicho contenido, se la puede ver a ella con una sensual bikini blanca, lucir sus abdominales en la arena de playa y con una mirada. Así de imponente se muestra la cantautora, quién no para de crecer en lo que le apasiona. De esta manera, Tini luce su sensual y trabajada figura en el mundo de Internet.Dándolo todo en el ámbito musical, donde ha logrado poner sus nuevas canciones en un lugar más que privilegiado, la artista vive un momento grandioso para su carrera y aprovecha para celebrar eso, descansando en paradisíacas playas.