Jorge Rial y Romina Pereiro “shockeados”: contaron qué les pasó en su casa

Jorge Rial y Romina Pereiro atraviesa un difícil momento familiar. El lunes por la noche se desencadenó un incendio en la casa que comparten en Belgrano, motivo por el que sufrieron grandes pérdidas materiales. El desencadenante del incidente fue un desperfecto técnico en la cocina cerca de las 21 y rápidamente fueron socorridos por los bomberos.



"Ayer a la noche sufrimos un incendio en nuestra casa. Por suerte estamos bien", explicó el periodista en sus historias de Instagram. Y detalló: "Se circunscribió a la cocina que, obviamente, quedó inutilizada. El resto de la casa perfecto, salvo los efectos del humo. Tanto Romi como yo estamos en perfectas condiciones".



Asimismo, agradeció el accionar del equipo de bomberos, a quienes definió como "héroes de carne y hueso", a la policía de la Ciudad, al SAME y a sus vecinos. Y aprovechó para aclarar que las mascotas de la familia salieron ilesas y no se separaron de ellos ni un minuto. Y le dejó una "enseñanza" a sus seguidores: "Apenas vean fuego, no intenten apagarlo. Llamen rápido al 911 que responden muy rápido y dejen que ellos hagan su trabajo. Hoy lo podemos contar como una anécdota gracias a su profesionalismo. Y gracias a todos los que llamaron preocupados".



Por su parte, Romina también hizo un descargo en las redes. "Les cuento que hubo un incendio en mi casa. Estamos todos perfectos, no hubo heridos. Por suerte mis hijas estaban con su papá. Estamos bien, solo un poco shockeados", aclaró en relación a Violeta y Emma, las nenas que tuvo con el periodista Gustavo Olmedo y se sumó a los agradecimientos de Jorge.



Cabe señalar que la nutricionista justo había regresado de una mini vacaciones en Puerto Madryn junto a sus nenas, un viaje al que conductor no se sumó porque se organizó bajo la consigna de que fueron unos "días de chicas". Por su parte, el exconductor de Intrusos y TV Nostra pasó los últimos días acompañado por su nieta Francesco, hijo de su hija Morena, quien vive en Córdoba pero se instaló unos días en Buenos Aires para someterse a una serie de operaciones estéticas. Y durante los días en los que la joven de 22 años permaneció internada, Jorge se encargó de los cuidados del nene de dos años, a quien define como su "debilidad".

Fuente: Noticias Argentinas