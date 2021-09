Jimena Monteverde habló de la poca actividad sexual que tiene con su marido

Jimena Monteverde, la cocinera que todos los fines de semana se luce en los programas de Mirtha Legrand con sus preparaciones, fue invitada al programa de Pampita y sacó a la luz un dato de su intimidad que sorprendió a la conductora, que en varias oportunidades reconoció ser una mujer muy sexual.La chef explicó que casi no tiene relaciones con su esposo, con el que se casó hace 28 años, porque eligieron reemplazar esos momentos por otros. "El sexo te lo debo. Estoy trabajando mucho. Nos vemos una peli, linda; nos tomamos un vinito. A veces uno reemplaza con otras cosas. No hay promedio", se sinceró.Jimena Monteverde junto a su esposo.Monteverde conoció a su marido cuando tenía 18 años. Él, que era amigo de su papá, tenía 33. Dos años después se casaron y luego llegaron los hijos. “Mi marido tiene 5 años menos que mi papá. No hice nunca en mi vida terapia. Fue mi primer novio y el único hombre. Es una elección de vida y soy totalmente feliz. El que me conoce sabe que no estoy buscando nada. Soy re jodona pero saben que nunca ha pasado nada que no quiera”, explicó en su última visita a PH Podemos hablar. Cuando cumplieron 27 años juntos, le dedicó un dulce posteo a corazón abierto. "¡Formamos una familia de la que estoy orgullosa! Nada es fácil, no todo es felicidad, pasamos momentos difíciles, surfeamos crisis ¡y salimos! De eso se trata, nos respetamos y nos damos las libertades necesarias, nos acompañamos, somos amigos además de todo. Por muchos años más. Brindo contigo Mariano Monteverde. ¡Salud! Te quiero", escribió.