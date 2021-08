Integrante de Los Palmeras recordó como se enteró que su amigo era su hermano

El amor por la música y el inicio de Los Palmeras

Marcos Camino, uno de los integrantes del exitoso grupo musical santafesino, en su cumpleaños número 71 estuvo presente pory narró una historia que le cambió su vida: cuando tenía 20 años se enteró que su mejor amigo de la infancia era su hermano.“Muchas veces uno conoce historias sobre el tema y piensa en la imaginación de los escritores, pero en mi caso pasó de verdad, fue la vida misma”, comenzó relatando el acordeonista y recordó cómo se enteró a los 20 años que tenía un hermano de su misma edad.“A los nueve años conocí a este amigo en la escuela, nos sentábamos juntos éramos muy compañeros”, relató el acordeonista, sin saber que años más tardes descubriría cuál era el verdadero vinculo que lo unía con su amigo.“Mi papá cuando yo tenía 20 años me preguntó si conocía a un chico Máximo Ocampos y ese era mi compañero de banco, y ahí me contó que era mi hermano”, expresó y recordó que “me lo dijo de una, sin anestesia, se me movió hasta el piso”. El músico señaló que la noticia lo soprendió muchísimo, porque nunca pensó que aquel amigo de la infancia iba a ser su hermano.“Fue una cosa muy rara, tener un amigo de toda la vida, y luego nos enteramos que éramos hermanos”, valoró.Por otro parte, Camino relató sobre su amor por la música a la que estuvo ligado desde muy pequeño, a los cinco años comenzó a estudiar acordeón hasta los 11 años “ en un primer momento me obligaban a aprender el instrumento, luego a los 17 años volví tocarlo porque me gustaba y comencé toda esta carrera”, indicó.Años más tarde, el acordeonista se sumó al Grupo de cumbia Los Palmeras: “Nació en 1972, ellos empezaron en agosto y yo me sumé el 9 diciembre, y ahora vamos a cumplir 49 años”, recordó.Según detalló el músico, para él la capital entrerriana es muy importante ya que además de la multiplicidad de shows que han realizado en la ciudad, Camino trabajó hace muchos años en una orquesta paranaense. “Fue cuando la cumbia había dejado de tener importancia en Santa Fe, en 1969, y estuve alrededor de un año integrando el grupo Copacabana”, dijo.El líder de Los Palmeras, contó que el grupo en todos sus años de trayectoria sacó 48 discos, casi uno por año: “Con el tiempo nos fuimos ajironando, ahora los discos compactos (cds) ya no existen casi, los autos no tienen reproductores de estos elementos y ahora los escuchan por otro medio. Los Palmeras, pasaron desde el disco de vinilo, cassette, cds y ahora están en todas las plataformas digitales como Spotify, You Tube.

Afortunadamente nuestra música sigue vigente, todo es gracias a la gente

Música para todos los niños del mundo

En todos estos años, el grupo de música santafesina se ganó el corazón de gran parte del país y son reconocidos en gran parte del continente americano: su música alegre, fresca y bailable conquistó a muchas generaciones.Sobre los proyectos futuros, Camino contó que están prepararon un show para festejar los 50 años de la banda y en este último tiempo grabaron con reconocidos músicos como Abel Pintos, Lali Esposito, Pablo Lescano, Auténticos Decadentes, etc.Con motivo del Día de la Niñez, el popular grupo santafesino armó compilado para que canten y bailen los más chicos de la casa. La banda ícono de la cumbia hizo un trabajo con las canciones que cantan los más chicos. El grupo musical continúa abarcando generaciones y ahora hasta los más pequeños se enamoraron de su música.“Aparecemos como dibujos animados, y luego se van sumando los personajes de La Granja de Zenon”, contó Caminos. El grupo santafesino canta algunos de los clásicos infantiles de todos los tiempos: Cu cu cantaba la rana; Que llueva, la vieja está en la cueva; La Vaca Lechera; El medio peso; La gallina turuleca; Hola Don Pepito; entre otros.