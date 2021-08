Wanda y Zaira Nara se reencontraron y una foto despertó rumores de embarazo

Las hermanas Nara no paran de subir fotos por Francia desde que Zaira llegó para visitar a Wanda. Entre las miles de postales que le regalaron a sus seguidores, una se destacó por una particularidad. En ella, se ve que la esposa de Icardi le acaricia la panza a su hermana menor de una manera muy suave. Este gesto despertó dudas sobre si la modelo estaría esperando o no a su tercer bebé. Ella ya es mamá de dos pequeños: Malaika (5) y Viggo (1 año y medio). Ambos los tuvo con su marido Jakov von Plessen.Para avivar aún más las sospechas, hace poco Zaira fue noticia por haber cancelado un proyecto laboral muy importante. “Llamó la atención que Zaira tenía un proyecto laboral del cual se bajó”, dijo Rodrigo Lussich, el conductor de Intrusos.Sin embargo, Evelyn von Brocke acotó: “¿Ustedes hubieran cancelado un viaje que ya tenían programado con todos los hijos para que estén todos los primos juntos, más la abuela? Zaira rechazó ofertas laborales para hacer este viaje a París”.Desde hace un tiempo que las hermanas habían manifestado públicamente sus ganas de verse. No obstante, no habían podido concretar una visita por las diferentes restricciones impuestas por el Gobierno. Pero la agonía se acabó y ahora ambas están más juntas que nunca.En su paseo por Francia, las familias fueron a pasar el día a Disneyland Paris. Fueron los cuatro adultos, ya que la madre de las chicas se quedó a cargo de sus siete nietos. En el gran parque de atracciones, pasaron por diferentes montañas rusas, algunas más peligrosas que otras. De todas formas, parece que se lo están pasando genial y así se puede ver en las fotos y videos que están subiendo a sus redes.