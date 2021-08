Se confirmó el romance entre Sabrina Rojas y el Tucu López

Luego de su separación de Luciano Castro, con quien estuvo más de diez años en pareja y tiene dos hijos en común -Esperanza y Fausto- Sabrina Rojas se dispuso a disfrutar de su soltería. En más de una oportunidad aseguró que tenía el celular "prendido fuego" de la cantidad de mensajes que recibía de parte de hombre famosos y desconocidos y que, por el momento, no estaba dispuesta a encarar una relación formal.Sin embargo, parece que la actriz volvió a encontrar el amor en los brazos del Tucu López. Las versiones que los unían sentimentalmente comenzaron a circular hace varios días. "Ella lo fue a ver a la obra hace un mes, ahí hubo un cruce y el viernes pasado hubo un chape fuerte entre el Tucu López y Sabrina Rojas en un boliche", reveló Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana y desde aquel momento, los protagonistas del rumor salieron a negarlo pero dejaron la puerta abierta para que surja algo a futuro."Tenemos mucha gente en común, coincidimos hace poco en un lugar en Palermo, pero solo coincidimos. No tenemos una relación. A raíz de esto hablamos con ella un poco y dijimos: ‘¡Qué loco lo que están diciendo!’. No mucho más que eso", manifestó el protagonista de Sex. Mientras que la rubia reconoció que López es "un morocho lindo".Y como ninguno de los dos le debe explicaciones a nadie, ya que llevan varios meses sin una pareja estable, dejaron de ocultarse y el último fin de semana fueron sorprendidos mientras caminaban abrazados por las calles de Palermo. "Están súper enganchados. Ella se instala los viernes en la casa de él hasta el domingo. Están súper copados", contó Pía Shaw al ver las fotos de la parejita en la programa de Ángel De BritoA fines de julio, dos meses después de haber blanqueado su separación, Luciano Castro se vio envuelto en rumores de romance con Jimena Barón, con quien trabajará en cine en los próximos meses. Y las versiones tomaron mucha más fuerza luego de que la influencer Vicky Braier -conocida popularmente como "Juariu"-señalara que Sabrina había dejado de seguir a "La Cobra" en las redes, a pesar que anteriormente solían intercambiar mensajes en sus respectivos perfiles.Sin embargo, el foco estaba mal puesto y tanto Luciano como Jimena aclararon que los une una relación de amistad hace más de quince años. Pero finalmente quienes estaban juntos eran sus respectivas exparejas, ya que el Tucu fue el último novio formal que tuvo la jurado de ShowMatch: La academia. ¿Será eso lo que las motivo a dejar de tener buena onda en las redes?