Julián Serrano cuestionó a una docente y no recibió la respuesta esperada

Julián Serrano saltó a la fama con su canal de Youtube que tuvo mucho éxito. Si bien se mantiene activo con sus apariciones como actor, durante los últimos meses se mostró muy interesado por la política en sus redes sociales.Esto lo llevó a estar envuelto en distintas polémicas por sus dichos en contra del actual gobierno, entre otras cosas. Esta vez, volvió a arremeter en su cuenta de Twitter pero la respuesta que recibió no era la esperada por el influencer.El actor publicó una captura de pantalla sobre un tweet de una usuaria. “No sé explicarles el cag. . . que tengo de dar clases sabiendo que mis alumnos me pueden grabar”, escribió una joven. El paranaense escribió sobre dicho mensaje: “¿Por qué le daría miedo? No es tan fácil adoctrinar como antes”.Lo que no estaba dentro de los planes del youtuber fue una respuesta que recibió por parte de otra usuaria. Como cita al mensaje cuestionado, escribieron: “Hola, Julián, quizá podríamos empezar a grabar las citas que tenés o cómo te comportás en sets de filmación”.Dicha frase fue acompañada por algunas capturas de noticias en las que Serrano no quedaba bien parado. La cantante Dakillah lo había denunciado por intentar agredirla en una fiesta mientras que otras le recordaban algunos dichos homofóbicos.Además, algunos de los seguidores en su cuenta de Twitter cuestionaron el contenido político que comparte. “Me caías piola Julián. Un pibe re talentoso pero cuando te ponés a hablar de política, por favor, parecés un pelot-. . . ” y “¿Te gustaría que te filmen en el laburo y anden mostrando tu video sin tu consentimiento?”, fueron alguno de los comentarios que recibió.