La Voz Argentina: Jéssica Amicucci denuncia y se va del país

Tras ser eliminada de La Voz Argentina (Telefe), Jéssica Amicucci hizo un vivo en Instagram donde conto que evalúa demandar al reality musical, acusó de maltrato a Ricky Montaner, apuntó contra Lali Espósito y Soledad Pastorutti por no defenderla y aseguró que el programa esta arreglado, y anunció que se va del país.



Este viernes 27 de agosto a la noche, Jéssica hizo un vivo en Instagram y destrozó a La Voz Argentina y a sus integrantes. "Hasta me bloquearon para hacer esto", empezó diciendo la abogada de 30 años, que vive en Belgrano, en uno de los videos difundidos por el usuario @geronimoow89. "¿Yo quedé mal? ¿Y por qué quede mal? ¿Quién editó todo para que saliera de esa manera?", contestó ante la consulta de sus seguidores y reiterando un cuestionamiento que ya había realizado en su primer descargo contra el programa.



"Yo estoy enojada con el programa. Yo estoy evaluando hacer una demanda (al reality) por hacer mal uso que hicieron de mi imagen", continuó indignada.



Luego, aseguró que "Yo no quiero ir a Tinelli", y reveló que se va del país: "Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto. . . a mi no me interesa ir a ningún lado", afirmó.



“Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo Hice castings toda mi vida”, dijo antes los 639 seguidores estaban online en ese momento.





En otro tramo de su vivo, Jéssica Amicucci apuntó fuerte contra Lali Espósito y Soledad Pastorutti por no salir a defenderla cuando Ricky Montaner la frenó en pleno aire después de que ella justificó su mala performance culpando a Esperanza. "¿Y dónde están las jurados? Pero realmente... cuando a mi me gritó (Ricky), sufrí muchísimo. Te trata mal, a mi me trató mal", aseguró en referencia a su excoach e hijo menor de Ricardo Montaner



Además, se enojó con una seguidora que la llamó despechada ante la semejante catarsis y denuncia contra La Voz Argentina, programa que le dio visibilidad. "Una vergüenza ¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que usen mi imagen. Al que me hable mal lo bloqueo", cerró.



Jéssica Amicucci se fue de La Voz Argentina en medio de un escándalo. La participante quedó marcada tras su tremenda pelea con Esperanza Careri cuando ambas integraban el Team Mau y Ricky. Su imagen se convirtió en meme luego pedir permiso para decir algo y quejarse de su compañera, quien no pudo ensayar porque se había quedado sin voz. Los hermanos Montaner rechazaron tajantemente la situación y eligieron a Esperanza para que se quedara. Pero Ricardo Montaner decidió darle una nueva oportunidad y la salvó, aunque a la participante no le fue bien en los knockouts contra Jacinta Sandoval y la eliminaron.



Qué pasó entre Jéssica y Esperanza en La Voz Argentina

Durante la emisión del certamen el 3 de agosto, la falta de conexión era notoria y hasta parecía que nunca hubieran ensayado juntas. Esto mismo fue lo que Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner le señaló al dúo. "Honestamente creo que no funcionó la batalla. Son voces muy geniales y ninguna se lució. Las armonías no funcionaban y me daba bronca que no haya funcionado. No se que pasó en el backstage, si se sintieron bien o que, yo lo que sentí es como si no lo hubieran ensayado nunca juntas", les indicó Lali.



"Nos fuimos al caraj*. Las modulaciones no pegamos ni una, las armonías tampoco. Vos Jéssica, cantaste todo fuera de tono. A mi me duele el corazón porque esta era nuestra batalla estrella", llegó a decir Ricky antes de que Jéssica decidiera interrumpirlo indignada por las duras devoluciones y admitió la total desconexión entre ella y Esperanza.



Sin embargo, el escándalo llego después. "Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta, Hubo dos ensayos donde (Esperanza) no quiso cantar y yo aunque este enferma canto igual", dijo Jéssica, catalogada en las redes sociales como "La Buchona".



Tomando el guante, Esperanza explicó que como es muy alérgica, cuando llegó a Buenos Aires se quedó sin voz, y quien se encarga de apuntalarlas en La Voz Argentina le sugirió que no ensayara en dos ocasiones, pero que retomara luego, cosa que hizo. En el ínterin, le propuso a Jéssica repasar la letra vía Zoom pero su compañera le dijo que no quería hablar con ella.



En ese momento Ricky tomó la palabra nuevamente le indicó a Jessica que por más que Esperanza no haya podido ensayar ella desafinó en la parte en la que cantaba sola. "Pero los nervios están", se justificó Jessica. Pero mientras intentaba salir del brete, Ricky se molestó y la cortó: "Ok mi amor, buenísimo".



"Creó un momento incómodo y desagradable en el set, y de eso no se trata La Voz ni nosotros. Ese drama y eso, la verdad que. . . si yo hubiese sabido que eso iba a ser así, capaz ni me daba vuelta en las audiciones a ciegas", dijo. "Eso no representa al equipo Mau y Ricky", afirmaron los hermanos Montaner al unísono.



La incomodidad que generó Jéssica en plena batalla en La Voz se traslado a Instagram, donde posteó, respondió comentarios y likeó otros contra quienes están detrás del tanque del canal de las pelotas. El periodista Pampito Perello Aciar publicó en Twitter capturas de pantalla de los comentarios de Jéssica Amicucci en su cuenta personal y todo explotó otra vez. Y esta vez incluyó la reacción de Ricardo Montaner, su actual coach.



"La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Elijo quedarme con lo positivo, canté en ese hermoso escenario vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante", expresó Jéssica en el posteo, spoileando lo que finalmente este martes se vio, su eliminación. "Y quiero agregar que hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona", agregó. "Quiero felicitar a mi compañera (Esperanza Careri) por su triunfo, a quien admiro. Me gustó vernos y creo que hicimos una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción, y aun así brillamos", cerró.



Cuando un seguidor le dijo que podía conseguir productores que le hagan las canciones para ya sacar un disco, remarcando que "Mau y Ricky no tienen muy buenas voces, hasta los concursantes que cantaron son más mejores que los coach (sic), muchos con auto tune, pero vos si tenés talento que los comentarios negativos no te afecten, siempre está la envidia", Jéssica respondió: "Todas afirmaciones muy acertadas. Gracias por ver mas allá de la superficie como la mayoría".



"Malísima la devolución de Mau y Ricky. Claramente te trataron mal", Jéssica no comentó pero le puso el emoji de un corazón, avalando los dichos de quien le escribió. Otro, le preguntó: "¿O sea todo lo que pasó fue culpa de la producción de La Voz Argentina?", cuestionó, a lo que la participante e integrante del Team Ricardo Montaner replicó: "¿Quién elige que pasar en TV?".



Cuando otro le hizo un comentario sobre el tono que le habían dado para cantar, Jéssica Amicucci afirmó que "hacen esas cosas, lamentablemente, para dejarte mal parado". En otra respuesta, la participante indicó que no mostraron "lo que no les convenía" y que "hay un contrato de por medio y hay cosas que no puedo decir, sino las diría porque mi imagen seria otra", cerró.

