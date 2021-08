Jimena Barón mostró a su nuevo novio : “Donde vaya, siempre es el más lindo”

“Bebí mucho alcohol con hielo en un balcón. Estaba con un chico muy lindo, tuve que darlo todo. Tuve que desnudarme, secundarlo con el habano. Yo soy muy gaucha”, dijo Jimena Barón después de mostrarse muy afónica tras la final de la Copa América en la que la Selección Argentina venció a Brasil. Y a partir de allí, comenzaron las especulaciones: todo el mundo quiso saber quién era “Mr. Habano”, tal como lo apodaron en ShowMatch (El Trece).Si bien se señalaron a distintos galanes que andaban cerca de la jurado de La Academia, pocas semanas después Ángel de Brito mostró las primeras fotos que confirmarían que había comenzado un romance con Matías Palleiro, el ex novio de la cantante Melina Lezcano. “Jimena Barón y Matías Palleiro (Mr. Habano) ya son novios”, había revelado el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) en sus redes, junto a las fotos que comprobaban su información.Y este sábado a la noche, fue la propia Barón quien lo captó a “Mr. Habano” en sus Instagram Stories. La pareja estuvo disfrutando de una popular fiesta de la noche porteña y se mostraron muy divertidos, bailando y pasándola bien entre tragos y amigos. “Sr. Habano que cae con su tapado camel, pero donde sea que vaya siempre es el más lindo”, escribió la cantante con un dibujo de un corazón en un video en el que se lo veía a Matías abrigado, fumando un habano y tirando unos pasos.“Me va a cagar a pedos por esta historia”, agregó Jimena después con picardía, mientras en el video se veía cómo Palleiro le hace una señal con el dedo del medio de la mano levantado. Inequívoca señal de que al muchacho no le gusta mucho que lo filmen.Días atrás, la relación entre Jimena y Matías fue tema en la pista de ShowMatch a raíz de una reunión que organizaron en la casa de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. “¿Usted toma alcohol, Jime?”, le preguntó el conductor a Barón antes de que diera una devolución. La pregunta sorprendió, pero ella contestó tranquila. “Yo tomo alcohol, sí, sí”, le devolvió la jurado. “Pampita no toma, por ejemplo. Y Guille tampoco... no, es para saber, porque aparentemente hay un asado que es en mi casa, el fin de semana”, reveló el conductor.Y comenzó a pasar lista: “(Hernán) Piquín no viene porque está aparentemente de gira. Una lástima. Jime viene y toma alcohol”, enumeró Marcelo. “Tomo alcohol y fumo habanos, ahora”, le respondió Jimena, en referencia a Matías. “Perdón, ¿es con parejas o sin parejas la invitación? Porque no sé nada, me enteré hoy”, preguntó el conductor. “Es ‘con’”, le respondió su mujer Guillermina. “¿Mediodía o noche?”, quiso saber Tinelli. “Yo voy, voy a estar ahí.. sino me quedo con Lolo”, bromeó aunque Valdés le confirmó que “está invitado”.Y ahí, Marcelo metió la cuchara: “Y Jimena, ¿va sola?”. Antes de que la cantante de “La Cobra” llegara a levantar el teléfono para responder, Valdés lo hizo por ella: “No, está confirmado el muchacho”. Pero Barón se sorprendió y le levantó la mirada. “Vos me confirmaste ayer”, le dijo Guillermina y Jimena le dijo que no había sido así. “¡No, no te confirmé que iba!”, le contestó. “Ay, es géminis, tiene dos caras”, dijo Valdés entre risas.“No, no te confirmé que iba con él. Me preguntaste y te dije: ‘Si van todos en pareja, obvio, me siento una fracasada sola’. Pero tampoco sé si yo estoy en pareja como para que vaya. Es rara la situación”, dijo Jimena. “Bueno, dejemos que venga quien quiera en pareja y quien no quiera, no. Usted toma, entonces, la cuento a usted tomando”, cerró Tinelli. “Un vinito toma”, la invitó a Jime. “Seeee, dos”, le redobló la apuesta ella. “Pampita no toma entonces, agua para ella”, siguió Tinelli con el listado. “Con agua estoy bien, sino cualquier cosa”, le contestó la mamá de Ana. Finalmente, “Mr. Habano” no fue al asado y Jimena terminó dejando a Morrison al cuidado de Tinelli y Valdés para poder irse de fiesta.