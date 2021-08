Mica Viciconte le tiene "prohibido" el ingreso a su casa a Nicole Neumann

Tras casi cinco años separados, la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sigue tan tirante como el primer día, con las hijas de ambos en el medio. En este marco, Pampita Perelló reveló en Implacables que Mica Viciconte dio una contundente orden al personal de seguridad del country en el que vive con el exfutbolista, para evitar encontronazos innecesarios con la modelo cada vez que se acerca a busca a Indiana, Allegra y Sienna.



“¿Viste que Cubero vive con Mica Viciconte en el barrio privado donde también tiene su casa Cinthia Fernández? Mica le tiene dicho a los de seguridad que Nicole no puede entrar a buscar a las hijas cuando las tiene que retirar”, señaló el panelista del ciclo que conduce Susana Roccasalvo. “O sea que Nicole busca a las hijas en la puerta de afuera del country. Nicole tiene prohibida la entrada al country. A mí me contaron que fue por orden de Mica. Yo la quiero a Mica, pero no me parece que esté bueno esto”, agregó Perelló.



“Mica Viciconte tiene una cautelar por la que no puede hablar de Nicole. Ella no puede hablar del tema, hace alusiones porque está la cautelar vigente entre ellas dos”, aportó Naiara Vecchio. “Algo a favor de Mica, porque hay que decirlo, es que siempre cumplió la cautelar. Y esto te lo digo desde el punto de vista que muchas veces me tocó entrevistar a Mica y no hay manera de hacerla pisar el palito y de que hable de Nicole Neumann”, cerró Pampito.