Publican la primera foto de Tamara Báez, la novia de L-Gante

Luego de su aparición en “ShowMatch: La Academia”, el músico mostró parte de su casa y la construcción que comenzó para mudarse con Jamaica, el nombre de la bebé que esperan su nacimiento.



Si bien el artista compartió algunas fotos de la panza de su novia e incluso una ecografía, la joven mantiene un perfil muy bajo y no había mucha información sobre ella. Según declaraciones de la madre de L-Gante, llevaban juntos cerca de cinco años por lo que lo acompañó en la explosión de su popularidad.



Finalmente, se conoció una foto de Tamara Báez, quien está de novia con el cantante hace varios años. La madre de su primera hija no se acercó a los flashes y la gran repercusión en redes sociales que tuvo su pareja, por lo que había poca información de ella.



Hace pocas semanas, Elian Valenzuela publicó en su cuenta de Instagram un mensaje sobre su presente: “Hoy en día tengo una madre orgullosa y una hija en camino a la cual le podré brindar todo… hasta lo que nosotros no tuvimos”.



Más allá de lo que ocurra arriba del escenario, está a la espera de la llegada de Jamaica y espera disfrutar de su crecimiento junto a Tamara. A pesar del salto a la fama que experimentó, se mantuvo cercano a sus raíces y espera formar una familia.