Llamativo gesto de Lali Espósito en La Voz que generó una catarata de memes

En la última emisión de La Voz Argentina, se hizo notar una vez más que la rivalidad entre Lali Espósito y Tini Stoessel fue simplemente creada por los fanáticos. Las similitudes entre ambas las llevaron a ser comparadas todo el tiempo, donde los fandoms de cada una se peleaban en las redes sociales y se desvivían discutiendo por quién era mejor. Lo cierto es que según las propias artistas, nunca existió enfrentamiento alguno y siempre se desearon lo mejor. Lali, en su rol de jurado en el reality de Telefé, lo dejó más que claro con un peculiar gesto.En la última gala de octavos de final de La Voz Argentina, la cantante aprovechó a la santacruceña Camila Garay, que cantó "Miénteme" de Tini, para despejar una vez más los rumores de enfrentamiento y descontracturar el asunto. Luego de darle la devolución a la participante y destacar que cantó un "temazo", cerró su discurso con el clásico paso de baile de la autora, cuyo 'challenge' se hizo viral mundialmente, y exclamó: "Tini Tini Tini". Para concluír, tiro a la cámara el besito tan característico del tema. "Beso a Tini", expresó.El público gritó a lo loco y las redes sociales comenzaron con los memes. Los seguidores de las artistas expresaron su emoción, ya que al margen de ese gran gesto, ambas habían tenido un cruce en las redes sociales donde también se mostraron con mucha simpatía. Sucede que Tini subió un posteo a Instagram junto a "Leo Artnine", un productor americano muy querido por Lali, por lo que no dudó en comentar: "Mandale un beso a Leo de mi parte". A lo que Tini respondió: "Siii, vení" con un emoji de corazón.Sin embargo, no importa cuántas veces las artistas aclaren que no hay rivalidad alguna, los internautas seguirán haciendo de las suyas y los memes nunca faltarán. Y es que el hecho de que ambas sean jóvenes, hermosas, tengan un estilo similar de música ligado al Pop, cumbia y reggeatón, y para coronar, ambas son exs de Peter Lanzani, lleva a una constante comparación que es inevitable.Por el momento, Lali Espósito sigue brillando todas las noches en La Voz Argentina, y a la par se encuentra en plena grabación de un nuevo disco, sumado al rodaje de una ficción basada en el libro "El fin del amor" que la tendrá como protagonista. Por su parte, Tini Stoessel se encuentra en Estados Unidos, también filmando nueva música, y palpitando el festival de Coca Cola Music Expierence que tendrá lugar en Madrid, donde por primera vez volverá a subirse a un escenario.