“Te divertís más”, pícara confesión de Sabrina Rojas y su pasado como promotora

A tres meses de separarse de Luciano Castro, Sabrina Rojas visitó este jueves “Los Mammones”, y contestó, sin dudar, cada una de las preguntas, incluso las más íntimas.Durante “Las 21 de las 21”, clásica sección del ciclo conducido por Jey Mammon, la modelo repasó su presente laboral, su vínculo con el padre de sus hijos y lanzó una pícara confesión sobre su pasado como promotora.“La promotora tiene más levante que la famosa”, fue la pregunta del conductor. “Sí”, dijo ella sin dudar. Y ahondó en el tema: “Somos más accesibles; te cuidas menos, te divertís más”.Asimismo, Sabrina Rojas buscó complicidad en la panelista Silvina Escudero y lanzó: “Tal vez hay pibes que piensan ‘Silvina Escudero no me va a dar bola, voy por la promotora”. “Es verdad Silvina eso”, preguntó Jey Mammon, a lo que la modelo contestó sin dudarlo: “Si, te ven más inaccesible”.Por otro lado, confesó que luego de su separación recibe muchos mensajes a través de las redes sociales y al ser consultada sobre quiénes le escribían más, detalló: “El deporte, no tanto el futbolista, el deporte en sí. Mucha gente joven, de 30, que vos decís ‘¡mirá la cuarentona!’”.Por último, al ser consultada sobre su vínculo con Luciano Castro, la modelo destacó el vínculo que mantiene con el actor por ser familia y aseguró: “A Luciano lo amo, pero es un amor que fue mutando. Y hoy dejó de ser un amor de pareja a ser un amor de familia. A mí me preguntás por el gordo y yo lo amo y lo voy a amar toda la vida. Vamos a estar juntos toda la vida”.Sin embargo, cuando Jey le preguntó sobre las posibilidades de una reconciliación, ella aseguró: “Hoy te digo que no. Pero cuántas parejas volvieron después de años. Nos separamos hace cuatro o cinco meses y hoy estar viendo una reconciliación es un montón”.