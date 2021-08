El “sincericidio” de Angela Leiva tras dejar “ShowMatch” y un descargo

“Es una decisión muy difícil, aunque parezca que tiro todo por la borda. Es parte de mi crecimiento personal. Muchos años de mi vida no tomé decisiones y la padecí. A mí me gusta venir y disfrutar, y siento que no estoy al ciento por ciento como mis compañeros”. Con esas palabras Angela Leiva se despidió de ShowMatch, certamen que la vio crecer y transformarse en una estrella nacional.



Para hablar de su partida y de su futuro en La 1-5/18, la nueva novela de El Trece, Leiva visitó el piso de Los ángeles de la mañana y después de ver un tape con un resumen de su baile de despedida, lanzó sin filtro: “Sí, qué lindo. ¡Bailé horrible pero qué lindo! Disfruté mucho el Bailando”.

Para salir del paso Ángel de Brito aseguró que ese video de resumen no le hacía justicia: “Has bailado mucho mejor que en la salsa. Durante el año hubieron ritmos en los que estuviste mucho mejor que este”.



Sin embargo, lo más interesante vino cuando le preguntaron a Leiva sobre los rumores que dicen que ella es una “desagradecida” y una “agrandada” que ni bien pudo se fue de ShowMatch cuando en ese lugar le permitieron crecer. “No me creo ingrata”, arrancó diciendo la cantante y luego preguntó quién hacía correr esos dichos.



“Yo escuché a varios colegas decirlo. Lo escuché en varios programas”, se justificó De Brito. Fue entonces cuando Leiva pidió que le cuenten hechos puntuales en los que ella haya sido “agrandada”.



Tanto Pía Shaw como De Brito repasaron algunas situaciones en las que ella no habría atendido a la prensa dejando a todos con la sensación de que ya no quería hablar con ellos. Ella se defendió diciendo que tenía su versión de los hechos y aclaró que fue todo un mal entendido. Dijo que una de las veces no pudo dar una nota porque estaba apurada porque tenía que sacarse una foto de prensa con un elenco.