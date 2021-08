Susana Giménez volvió al país y respondió a las críticas

Luego de radicarse en Uruguay por una larga temporada en la que permaneció aislada en su chacra "La Mary", Susana Giménez decidió darse la vacuna Pfizer y debió atravesar el coronavirus. Ahora regresó a la Argentina y fue contundente respecto a todas las críticas que recibió.



Tras su llegada al aeropuerto en su jet privado, la conductora habló con "Los Ángeles de la Mañana" sobre cómo se está recomponiendo de la contagiosa enfermedad: “La recuperación del Covid fue mucho más leve que la enfermedad".



“Ahora estoy bien. Hice todos los deberes. Agradezco a toda la gente que rezó y todo lo que me decían. Era puro amor y eso también me ayudó muchísimo. Estoy contenta”, agregó desde su auto junto a su perra Rita.



Sin embargo, la figura se mostró muy molesta por las críticas que le hicieron por inmunizarse en Uruguay: “¿Por qué me critican? Yo puedo ir donde se me da la gana. ¿Por qué el argentino siempre tiene que criticar o quieren encontrar la parte mala de la gente? ¿Por qué no serán como un perro, como este por ejemplo?”.

Fuente: Diario Show