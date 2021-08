MasterChef Celebrity 3: quiénes son los primeros participantes confirmados

Luego del éxito que tuvieron las primeras dos temporadas de MasterChef Celebrity, Telefe y Boxfish están trabajando en una nueva entrega. Y a pesar de que faltan varios meses para que salga al aire, se dieron a conocer quiénes son los primeros participantes confirmados, que viene del ambiente artístico, deportivo y del periodismo.



Hasta el momento, se animarán a competir en la cocina más famosa del país Catherine Fulop -quien ya había sido convocada en las temporadas anteriores pero no pudo sumarse por cuestiones personales-, Gastón Soffritti, Denise Dumas, Luisa Albinoni -que viene de tener un gran desempeño en Cantando 2020-, el periodista deportivo Miguel Ángel "Tití" Fernández y especialista en policiales Paulo Kablan, figura del canal.



Semanas atrás se supo que Luis Ventura, Mauro Szeta, Jésica Cirio, Rodolfo Ranni, Rodrigo Noya, el influencer Santiago Maratea, Eugenia Tobal, Fierita Catalano, el cantante Román El Original y Sofía "Jujuy" Jiménez son candidatos para sumarse al reality, pero todavía no cerraron su participación. Y también se rumoreó que Wanda Nara podría instalarse en Argentina para sumarse al formato, pero que tiene muchos requisitos, que involucran desde lo económico hasta el tiempo que demandan las grabaciones.



Cabe recordar que en un principio se esperaba que el programa se emitiera en noviembre, pero finalmente se decidió posponerlo hasta 2022 para que cansar a los televidentes. "Empezamos a grabar 'MasterChef Celebrity 3' este año pero saldrá al aire el año que viene. Ahora tengo mi restaurant y otras cosas por abrir y siento que no estoy haciendo nada por la cantidad de horas que lleva 'MasterChef'", reveló en una entrevista Germán Martitegui, quien volverá a estar en el jurado junto a Donato De Santis y Damián Betular.



Con esta nueva dinámica, podrán sortear con mayor comodidad los imprevistos que puedan surgir en relación a la pandemia, ya que al grabar el progrmaa con mucha anticipación en caso de que aparezca algún caso de Covid-19, el equipo podrá aislarse con tranquilidad sin tener que buscar un reemplazo, como paso en las ediciones anteriores en las que Martitegui tuvo que ser reemplazado por Dolli Irigoyen; Vicky Xipolitakis por Christian Sancho; el Polaco por Natalie Pérez; y Carmen Barbieri se incorporó varias semanas más tardes debido a su internación por complicaciones en su cuadro de coronavirus.

Fuente: Noticias Argentinas