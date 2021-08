El bebé de la portada de “Nevermind” demanda a Nirvana por pornografía infantil

Su imagen, la de un bebé de apenas unos meses nadando desnudo en una piscina persiguiendo un billete de un dólar, se convirtió en una de las portadas de discos más reconocibles e icónicas de todos los tiempos. Treinta años después de la publicación de aquel álbum de Nirvana titulado Nevermind, el protagonista de la imagen, Spencer Elden, decidió demandar a la banda estadounidense por considerar que esa foto constituye un delito de pornografía infantil. Elden busca una indemnización por, según dice la demanda, “los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo de por vida”.La fotografía fue una idea del líder del grupo, Kurt Cobain. La idea era representar a un recién nacido que, a pesar estar bajo el agua, indefenso, desnudo, perseguía el dinero, tal y como contó a The Guardian el encargado de tomar la foto Kirk Weddle. La lectura que se hizo de aquella imagen fue la de una crítica al capitalismo, sin embargo, Robert Y. Lewis, el abogado de Elden, ofrece una interpretación inusual para argumentar que cruza la línea hacia la pornografía infantil, asegurando que la inclusión del dinero en la fotografía hace que el bebé aparezca representado “como un trabajador sexual”.“Los acusados promocionaron pornografía infantil de Spencer de manera intencional y comercial e hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de Spencer”, asegura la denuncia presentada en un juzgado californiano y que ha fue divulgada por medios estadounidenses. Entre los señalados por esta denuncia aparecen Dave Grohl y Krist Novoselic, que junto al legendario y desaparecido Kurt Cobain (1967-1994) componían la formación clásica de Nirvana, informa Efe.La denuncia - insólitamente- también acusa a Chad Channing, que fue batería de Nirvana en sus primeros años y que abandonó la formación en 1990, es decir, antes de que se editará Nevermind.

No es la primera vez que Elden, que tenía cuatro meses cuando se realizó la fotografía y lleva la palabra Nevermind tatuada en el pecho, muestra sentimientos encontrados respecto a la imagen, por la que sus padres recibieron 200 dólares, unos 170 euros. En 2016, en una entrevista a la revista Time, mostraba su disconformidad por no haber percibido una compensación económica acorde con haber protagonizado la portada de un álbum que vendió 30 millones de copias en todo el mundo y que se reprodujo en todo tipo de merchandising. “Todos los involucrados tienen toneladas y toneladas de dinero. Siento que soy el último pedacito de rock grunge“, dijo Elden. ”Vivo en la casa de mi madre y conduzco un Honda Civic“. Incluso el propio fotógrafo, Weddle, con quien mantuvo el contacto a lo largo de los años por ser amigo de sus padres, aseguró en la conversación con The Guardian que Elden siente “que todos ganaron dinero con ello y él no”.

Nevermind es el segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de grunge Nirvana, publicado el 24 de septiembre de 1991, al igual que Badmotorfinger, el segundo álbum de estudio de Soundgarden. Producido por Butch Vig, Nevermind fue el primer lanzamiento de la banda con DGC Records. El líder de la agrupación, Kurt Cobain, aprovechó la influencia de grupos como los Pixies y su uso de la dinámica de canciones ruidosas y calmadas, con grandes composiciones y sonidos. Gracias a este álbum el género grunge se hizo conocido a nivel mundial, recibió gran aceptación por parte del público y por los críticos especializados de música, quienes también consideran el álbum como uno de los mejores de la historia.

Nevermind se convirtió en un sorprendente éxito a finales de 1991, en gran parte debido a su primer sencillo, «Smells Like Teen Spirit». En enero de 1992 había desbancado al álbum de Michael Jackson Dangerous del número uno del Billboard. La RIAA certificó el álbum con disco de diamante (diez millones de copias vendidas). Nevermind fue el responsable de dar a conocer el rock alternativo al gran público y la crítica lo calificó como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Vendió treinta millones de copias en todo el mundo. Fue clasificado en el puesto 6 en la lista de Los 500 mejores álbumes de la historia (2020) y el número 1 de Los 100 mejores álbumes de los 90 según la revista Rolling Stone.