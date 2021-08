“Felices 6 meses”: Daniel Osvaldo publicó fotos inéditas con Gianinna Maradona

"Felices seis meses, Dinorah. . . Te amo", le dedicó el canten y exfutbolista, de 35 años de edad, a Gianinna, llamándola por su segundo nombre, junto a una serie de fotos que los muestras abrazados, besándose, tomados de las manos y mimándose.Minutos después, la hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe, de 32, compartió fotos similares a las de Osvaldo y otras también inéditas, y escribió en el post que le dedicó: "Te amo 22+1", expresó totalmente enamorada.Durante el 2021 los comentarios acerca de la posible relación entre Gianinna y Daniel no paraban de crecer. La prensa los vinculaba en la medida que algunas publicaciones en las redes sociales daban indicios de que algo se estaba gestando entre ellos.Luego de varias idas y vueltas, el pasado junio, la hija menor de Claudia Villafañe y Diego Maradona se plantó y blanqueó el romance con el exjugador de Italia. Fue también a través de un posteo en Instagram que la joven expuso su felicidad por compartir su presente con exdeportista."El mejor ayudante del planeta. I love you (te amo)”, escribió en aquella oportunidad Gianinna, quien estaba realizando unas fotos para una campaña. Pero a aquel mensaje le siguió otro más. "Bancando mis mil horas, mil mis mambos, firme ahí. Aunque no te deje posar, sos mi modelo personal”, continuó.Como última publicación, la muchacha expresó: "Gracias por ayer, hoy y ever (siempre). ¡Te amo, Daniel Osvaldo!”. A estas palabras las acompañó una imagen en donde se pueden ver las manos de ambos entrelazadas.Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se conocen desde principios del 2015, cuando el jugador de fútbol regresó de una temporada entre Italia e Inglaterra a la Argentina para sumarse al plantel de Boca Juniors.Dani Stone, quien en ese momento estaba en pareja con Jimena Barón, se instaló en una casa en un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya vivía Gianinna. La amistad surgió a través de Dalma, quien era más cercana a Barón. Al conocerse, todos se hicieron amigos.Giannina Maradona está separada de Sergio Kun Agüero, padre de su hijo Benjamín, desde 2012. La relación más formal e importante que se le conoció fue con Luciano Strassera, abogado y manager de bandas musicales, con quien salió desde 2013 hasta el 2015 y con quien mantiene una gran amistad hoy en día.Dani Stone, por su parte, atravesó varias relaciones desde su separación de Jimena Barón, en mayo de 2015. Tras una ruptura escandalosa, el futbolista tuvo un romance con Militta Bora. Pero en 2016 Jimena le dio una nueva oportunidad a Osvaldo, aunque duró solo meses y volvieron a separarse. Luego, el deportista tuvo una relación intermitente con Constanza De Palma.La cuarentena por la pandemia encontró a Jimena y a Daniel nuevamente enganchados y conviviendo. Pero la reconciliación no funcionó y el exjugador del Taladro y La Cobra se distanciaron. En ese momento el nombre de Gianinna empezó a sonar más fuerte en la vida de Daniel. Hasta que su relación pareció frenarse tras una supuesta infidelidad de Maradona.