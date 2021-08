Escote pronunciado: fue a su “primera clase de natación y no vino nadie”

Wanda Nara compartió una foto donde se la puede ver al borde de la pileta, con una malla enteriza negra, bien ajustada al cuerpo, con un escote que mostró más de lo que ocultó. “Primera clase de natación y no vino nadie”, escribió allí la rubia.Lo cierto es que, cada posteo que hace, logra volverse tendencia, causando furor entre los usuarios de la red social. La esposa de Mauro Icardi, ya supera los ocho millones de seguidores en Instagram y va por más.Sea el posteo que sea, la rubia siempre logra ser noticia. Sin embargo, no todo es color de rosas. También existen algunas polémicas alrededor de sus posteos, en referencia a los retoques que la modelo hace en sus fotos.Hace unos días, Wanda fue noticia por las críticas hacia una imagen que había publicado en su Instagram. “Te sacás tanto que no te dejás ni cadera”, le escribió una usuaria en la imagen.Por su parte, saltaron aquellos seguidores que defienden a rajatabla a la rubia: “Problema de ella no seas envidiosa . Sos mujer, querida”, “en que te afecta! empatía mujer por favor”, “parece que no sos tan felíz con lo q tenes”, fueron algunas de las respuestas hacia las atacantes de Wanda.